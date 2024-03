Csuti 170 méter magasból ugrott ki, majd "hordágyon" kötött ki

Szabó András Csuti már azzal is bizonyította a bátorságát, hogy pár hónapja elvállalta a Dancing with the Stars című táncos sikerműsort, amit ugyan sajnos nem sikerült megnyernie, de mindenkit lenyűgözött azzal, hogy milyen gyorsan fejlődött – nos, most talán még ennél is bevállalósabb dologra vállalkozott a jóképű híresség.

Csuti bátor volt.

Csuti a gyönyörű barátnőjével együtt elment a világ egyik legszebb városába, Dubajba, ahol nem csupán pihentek, hanem egy olyan dolgot is kipróbáltak, amire valószínűleg sokan egyből egy határozott nemet mondanának:

kiugrottak 170 méter magasból egy épületből, és 80 km/órás sebességgel suhantak a város felett.

Csuti meg is osztotta magáról a videót, ahogy hihetetlenül magasan "repül", mint Superman, közben pedig élvezettel kiabál és még pózol is a kamerának – a végén pedig megérkezik a matracra, amit ő csupán hordágynak nevezett a rövid, de annál elképesztőbb kis kaland után, amit mindenképp ajánlani fog másoknak is.

Na látod, így kell ezt

– kommentálta Csuti videóját Krausz Gábor, aki "elhappolta" előle a Dancing with the Starsos győzelmet.

Akit érdekel Csuti vakmerő mutatványa, az itt megnézheti a videót, és eldöntheti magának, hogy vajon bevállalná-e a dolgot, vagy inkább nem: