Vilmos herceg kitüntette a Trónok harca királynőjét

A Brit Birodalom Legkiválóbb Rendje nevű kitüntetést kapta meg Emilia Clarke és az édesanyja a windsori kastélyban annak a munkának az elismeréseként, amelyet az agysérült betegekért végeznek alapítványukkal.

Anyát és híres lányát is kitüntette Vilmos herceg (Fotó: AFP)

Emilia Clarke 2011-ben, majd 2013-ban is agyi aneurizmát szenvedett el, több műtéten is át kellett esnie. A betegség és a felépülés pokoli fájdalmakkal járt számára. Korábban úgy fogalmazott, agyának egy akkora része szűnt meg működni, hogy az is figyelemre méltó, hogy egyáltalán képes beszélni. Ezek után 2019-ben édesanyjával, Jenny Clarke-kal együtt létrehozta a SameYou nevű alapítványt, amellyel az agysérülést elszenvedett betegek rehabilitációját igyekeznek segíteni.

Össze akartam hozni a rászorulókat olyan emberekkel, akiknek megvannak a válaszai, akik fogják a kezüket, és megerősítik, hogy nincsenek egyedül. Ott lenni, amikor valaki fél, összezavarodott vagy dühös, ez a legfontosabb

– mondta el akkor a People magazinnak a Trónok harca című sorozat királynője, aki a mostani kitüntetésüket úgy értékelte: csak hab a tortán.

A díjat Vilmos herceg adta át, aki az Instagramon egy montázst is közzétett a ceremóniáról.