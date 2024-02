Hosszú Katinka meghitt fotót posztolt a férjével, így csak ritkán láthatjuk őket

Hosszú Katinka minden idők egyik legeredményesebb magyar sportolója, aki nemrég egy új kalandba csöppent, ugyanis életet adott első gyermekének. Sokan azt találgatták, hogy vajon visszatér-e az úszáshoz világklasszis sportolónk, aki sokakat megnyugtatott azzal, mikor nyilvánosságra hozta, hogy újra elkezdett edzeni.

Hosszú Katinka és a férje randizni voltak.

Hosszú Katinka jelenleg az anyaságot és az úszást is próbálja egyensúlyban tartani, és úgy tűnik, hogy remekül megy neki, hiszen még arra is van egy kis ideje, hogy a férjével romantikázzon: megosztott egy képet, amin az látható, ahogy éppen randizik a szerelmével, Gelencsér Mátéval – mindketten remekül néznek ki a felvételen.

Randi este Az öröm egy olyan jutalom, ami kemény munka után esik a legjobban

– írta Hosszú Katinka angolul a poszthoz.

A kommentelőknek nagyon tetszett a sportoló képe, többen is megjegyezték, hogy milyen szépen mutatnak egymás mellett a férjével. Nagyon jól teszik, hogy kettesben is eltöltenek egy kis időt, hiszen ez nagyon fontos egy házasságban – de ezzel minden bizonnyal ők is tökéletesen tisztában vannak, ha „elszöktek” egy kicsit romantikázni.

Itt lehet megtekinteni Hosszú Katinkáék meghitt fotóját: