Egyre rejtélyesebb, ami Gábor Zsazsa botrányos szobra körül történik

Napról napra érthetetlenebb, ami a 2016-ban elhunyt Gábor Zsazsa Budapesten felállítandó szobra körül zajlik! Mint ismert, a legendás szépségű színésznőről készült szobor Budán, a II. kerületben állna (vagy állt volna), mivel Zsazsa családjának ott volt korábban ékszerüzlete, ezért a színésznő ezer szállal kötődött a környékhez.

Gábor Zsazsa valóban legendás szépségű színésznő volt (Fotó: Keystone Press Agency / Northfoto)

Ezzel eddig semmi gond nem lenne, ám néhány hete óriási botrány kerekedett az alkotás miatt. Történt ugyanis, hogy a legendás szépségű színésznő utolsó férje, Frédéric von Anhalt hercegnek lehetősége nyílt megtekinteni a Babusa János szobrász által készített művet, az özvegy pedig teljesen kikelt magából.

„Az alkotás fejéről már nem is beszélek! Ez nem Zsazsa, ez egy szörny, ez a szobor úgy néz ki, mint egy női ruhás férfi” – őrjöngött a folyton örökös után kutató Anhalt herceg a német Bildnek, és bizony azóta sem sikerült lenyugodnia.

Éktelen haragra gerjedt Gábor Zsazsa özvegye (Fotó: Facebook)

„Mi a sz*r folyik itt? Zsa volt a világ legszebb nője” – jegyezte meg közösségi oldalán Frédéric von Anhalt, aki szerint az elkészült szobor olyan messze van néhai nejétől, mint Makó Jeruzsálemtől.

Miért hallgat Gábor Zsazsa szobrának alkotója?

Bár a szoboravatás pontos dátumát hivatalosan eddig nem tűzték ki, azt már felvázolták, hogy februárban tervezik az ünnepélyes átadót. Mivel szalad az idő, a Metropol megpróbálta elérni Babusa János szobrászművészt, hogy megtudjuk, van-e valamilyen fejlemény az ügyben. Nos, igencsak meglepő dolog történt. Miután telefonon felvázoltuk a művésznek, hogy milyen ügyben keressük, váratlanul megszakadt a vonal. Technikai hibára gyanakodva ismét felhívtuk Babusát, aki fel is vette, ám pár másodperc múlva ismét megszakadt a vonal. Vagy talán maga Babusa tette le a telefont? Ezt követően sms-ben érdeklődtünk a fejleményekről, ám a művész közölte, hogy egyetlen szót sem kíván mondani. De vajon miért?

Pár hete még minden rendben volt

Gábor Zsazsa özvegyének kirohanása, és a szobrász mostani reakciója már csak azért is megdöbbentő, mert a január 24-én tartott hivatalos sajtótájékoztatón még semmi jelét nem adta annak, hogy bármi gondja lenne a magyar szobrásszal történő együttműködéssel. Kedvesen, mosolyogva nyilatkozott a hazai sajtónak a Gábor Zsazsa Múzeumban, és úgy tűnt, alig várja, hogy felavassák Gábor Zsazsa szobrát a második kerületben.

„Kicsit zavarban vagyok, soha nem tettem még ilyet, amit ma teszek. Mindenkinek hálás vagyok, aki segédkezett a szobor létrehozásában, abban, hogy ez a projekt megvalósuljon. Ne felejtsük el magát Magyarországot sem, ami mindig Gábor Zsazsa mögött állt. Számos alkalommal jártam itt az elmúlt években. Sokan megkerestek azzal, hogy látták Zsazsa filmjeit és emlékeznek rá. Többen kérdezték korábban, miért nincs egy Gábor Zsazsa Múzeum, vagy miért nincs egy szobor? Sokat gondolkoztam ezen, és úgy gondoltam, ha születne erről egy közös elképzelés, akkor én ezen dolgozni fogok. Hiszen Amerikában én felügyelem a Gábor Zsazsa alapítványt, oda folyik be minden olyan összeg, amiről most azt gondoltam: miért ne használnánk most fel erre a nemes célra is” – nyilatkozta akkor a herceg, akinek azóta igencsak megváltozott a hozzáállása.