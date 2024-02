Az út széléről érkezett a fotó: menteni kellett G.w.M-et

G.w.M nagyon szereti a kocsikat és a száguldást. Arról már Kulcsár Edina is mesélt, hogy szeretett férjének az autók a gyengéi, a családnak nem semmi járgány áll a tulajdonában, és annak tisztítására a gengszter rapper nagyon kényes. Mindazonáltal a sebességet is nagyon szereti, ezzel pedig már meggyűlt a baja a korábbiakban. Ahogyan a Metropol is beszámolt róla, egyszer Budapesten tartott G.w.M és L.L. Junior gyorsulási versenyt, és úgy érezték, ezt az illegális tevékenységet még a sztorijukban is meg kell osztaniuk. Az eset miatt eljárás indult ellenük.

G.w.M most ismét bajba került. A kocsija ugyanis defektet kapott, ezért hívnia kellett az autómentőket, hogy húzzák ki a csávából. Megnyugtatta a rajongóit (nehogy bekerüljön a híradóba), hogy nincs semmi baj, és a helyzet megoldódott.