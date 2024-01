Milliókat bukott Völgyi Zsuzsi, videón az elkeserítő pillanat

Továbbra is Magyarország egyik legsikeresebb műsora a TV2-n futó Szerencsekerék, amit persze nem csupán az izgalmas feladványok és a hatalmas nyeremények tesznek élvezetessé, hanem Kasza Tibi szűnni nem akaró poénáradata is, amitől általában a játékosok mellett az otthon ülő nézők is sokkal vidámabbak.

Völgyi Zsuzsi

A Szerencsekerék legutóbbi adásában a Romanticból ismert énekesnő, Völgyi Zsuzsi volt a sztárvendég, aki nemrég a Ázsia Expresszben is bizonyította bátorságát. A híresség eljutott egészen a végjátékig, ahol milliók üthették volna a markát – de sajnos akármennyire is igyekezett, nem járt szerencsével, kifogott rajta az utolsó feladvány.

Völgyi Zsuzsi végül több mint 3 millió forintot bukott a Szerencsekerékben úgy, hogy a borítékban extra 500 ezer forint várt rá.

Völgyi Zsuzsi egy kicsit szomorkodott, de utána egyből megvillantotta a gyönyörű mosolyát, hiszen nagyon jól érezte magát Kasza Tibiékkel a Szerencsekerékben még úgy is, hogy a milliók nélkül kellett hazatérnie – neki sajnos nem volt akkora szerencséje, mint Muri Enikőnek, aki elképesztően sok pénzzel távozott a műsorból.

Itt lehet megtekinteni a jelenetet: