„Tudat alá került ez az egész” — nagyon megviselték a történtek Varga Viktort

Varga Viktor megpróbált kicsit elszakadni a Duna áradását követő problémáitól, de úgy tűnik nem sok sikerrel. Videóban számolt be követőinek arról mennyire megviselték a történtek, annak ellenére is, hogy lassan kezd minden helyrejönni. Otthonának falai már száradnak, ég a kályha, újra van áram és még sorolhatnánk.

Varga Viktor még nem heverte ki a jurtája eláradását. (Fotó: Nagy Zoltán)

A nyomasztó álmok

A nemrég megáradt Duna hihetetlen károkat okozott Viktor szinte teljesen felszerelt és szépen kialakított jurtájában. Az énekes régóta álmodozott part menti életről, sajnos most azonban megtapasztalhatta annak árnyoldalait is. Jurtáját ugyanis 20-30 centiméteres magasságban árasztotta el a víz, de próbálta végig optimistán felfogni a dolgokat. Az apadást követően most nyilatkozott először, a már Dunától-mentes otthonából.

„Én most eltűntem egy hétre, itt hagytam mindent, hogy hadd száradjon ki. Valamint, hogy ne foglalkozzak én se ezzel az üggyel, mert belerokkanna az agyam” — kezdte mondandóját.

Cserébe minden este azt álmodtam, hogy befolyik a víz a jurtába

— folytatta. Tehát lelke mélyén nem tudott szabadulni a helyzettől annak ellenére, hogy úgy tűnt viszonylag jól kezeli a dolgokat.

„Mint az Atlantisz, búvárpalackkal meg búvárcuccal kell érkezni a házamba, egész Dunakalász eltűnt. Na szóval minden napra volt egy ilyen vizes álmom. Tehát érdekes, hogy tudat alá került ez az egész történet. Ha nem is foglalkoztam vele mélyen azért mégis csak megérintett” — mesélte az énekes.

Elkezdődött a felújítás

A jurta helyreállítása azóta elkezdődött. Ahogy írtuk, száradnak a falak és végre a kályhát is be lehet gyújtani. Barátai segítenek Viktornak nemcsak jurtája megjavításában, hanem az átalakításában is. Az énekes elárulta, hogy szeretné azért valamennyire újra gondolni a dolgokat, például feljebb emelné a vezetékeket, hogy egy esetleges legközelebbi áradás ne okozzon ismét ennyi kárt.