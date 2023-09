Piszok jóképű Varga Viktor öccse - fotó

Bár azt nem mondhatjuk, hogy Varga Viktor féltve őrzi a magánéletét, közös családi képet nagyon ritkán posztol. Pedig nagyon közeli a kapcsolata a szüleivel, édesapja rengeteget segít neki a háza, a sámánfészek megépítésében. Öccsével viszont évekig rossz volt az énekes viszonya, de mostanra elásták a csatabárdot.

Varga Viktor évekig nem volt jóban öccsével Fotó: TV2





Boldog családi fotót mutatott Varga Viktor

Az énekes 2009-ben a Csillag születik tehetségkutatóban tűnt fel, a középdöntőig jutott, de ez is elég volt ahhoz, hogy beindítsa zenei karrierjét. Amikor megjelent a Lehet kék az ég című dala két évvel később, egy pillanat alatt a berobbant vele a köztudatba. Sikerét látva a szintén énekesi pályára készülő öccse, Valentin is elindult ugyanabban a műsorban, de az élő adásig nem jutott el. A zenélést nem adta fel, a youtube csatornáján bárki meghallgathatja dalait. Hiába szeretett volna kitörni bátyja árnyékából, de nem sikerült, évekig nem is voltak jóban. De végül a szülők hatására is, békejobbot nyújtottak egymásnak.

„Öcsi nagyon sokáig az én utamat próbálta követni, mert én ugye négy évvel idősebb vagyok, és én ott egy sikeres példa voltam már gyerekkorunktól kezdve" – mesélte tavaly Palik László futós műsorában Varga Viktor. -

És ez nyilván egyfajta frusztrációt is okozott, és emiatt nem voltunk jóban. Viszont amióta megtalálta magát és már nem az én utamat akarja, hanem kialakult ő, a fotográfiájával, a videózással, esküvőket csinálnak, közben kis saját stúdiója van, nagyon jó gitáros, egy zenesuliba jártunk egyébként. Ugyanúgy megmaradt ő is, most már kifejlett a személyisége, és innentől kezdve tud velem kapcsolódni. Ha hazamegyek, akkor azonnal zenélünk egymással. Szinte beszélgetés sincs, három napig ülünk a stúdiójában, és csak játszunk, improvizálunk

Most pedig, újra közös fotót posztolt az énekes öccsével és szüleivel, hiszen nem mindennapi, tripla születésnapot ünnepeltek.

„Édesanyám 60, Öcsém 32, én 36! Boldog szülit nekünk!”

- írta lapozós posztjához Viktor.