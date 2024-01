A szerelem mindent legyőz: Tóth Gabi elképesztő vallomást tett

A tervek igenis valóra válhatnak! Igaz, tenni kell értük. Mint azt megírtuk, Tóth Gabi nemrég bevallotta, hogy a 2024-es év neki a félelmek leküzdéséről is szól. 12 évvel ezelőtt síelt utoljára, akkor csúnyán megsérült és kórházba is került. Most jött el az ideje, hogy legyőzze félelmeit!

Az énekesnő az új párjával, Papp Máté Bencével, valamint annak testvérével és kedvesével utazott el Ober­tauer­nbe, amiről korábbi posztjaiban sokat áradozott, ez ugyanis Gabi kedvenc síparadicsoma. Mint kiderült, Papp Máté Bence is rajong a síelésért, ő beszélte rá az énekesnőt, hogy nézzen szembe a félelmeivel.

Nem volt könnyű, de szerencsére olyan férfi van mellettem, aki biztonságot sugároz, akiben maximálisan megbízhatom

– nyilatkozta az énekesnő a Hot! magazinnak.

A felvonón felfelé menet rettegtem, nagyon féltem, de úgy voltam vele, hogy nincs más választásom, le kell csúsznom

– vallotta be, pedig a rutinmozdulatok visszaszerzésében egy oktató is segítette. A félelmek legyőzése annyira jól sikerült, hogy elhatározta, jövőre a kislányát is magával viszi.

Az énekesnő elismeri, felszabadító érzéssel tölti el, hogy sikerült ezt a félelmét is elengednie. Az utóbbi időben egyébként nem egy olyan egészségi problémának sikerült búcsút intenie, amely korábban igencsak megkeserítette az életét.

„Tavaly januártól nagyon sokszor volt pánikrohamom. Erről szívesen beszélek, mert sokan járnak hasonló cipőben. Előfordult, hogy egy héten többször is orvoshoz kellett fordulnom a tipikus tünetekkel, mint például a megemelkedett pulzus, azaz a szapora szívverés. Ám nyár eleje óta egyetlen alkalommal sem pánikoltam. Máté mellett teljesen elmúltak a pánikrohamaim, az elmúlt fél évben ez is megváltozott” – mesélte a lapnak Tóth Gabi. Úgy tűnik, igaz a mondás: a szerelem mindent legyőz.