Stohl András a munkájáról vallott: Nem vagyok önsanyargató

Stohl Andrásról köztudott, hogy zseniális szinkronhang. Rengeteg karakterben kipróbálhatta már magát, arról nem beszélve, hogy néhány alkalommal még énekelni is hallhatták a film- vagy sorozatnézők. A színház és filmszínészet, valamint a televíziós megbízásokon túl jelenleg is sokat szinkronizál, pedig saját bevallása szerint is idősnek mondható már a szakmában.

Stohl András ismét szinkronhangként mutatta meg tudását (Fotó: Nagy Zoltán)

Azok az ikonikus mesék

Az ünnepi filmek Stohl családjánál sem maradhatnak el, pláne nem akkor, ha a sztárapuka hangja is felcsendül a mozikban. Ebben az esetben a Wonka című alkotás umpa-lumpájaként hallhatták őt, ami a Charlie és a csokigyár előzményfilmje.

„Épp a napokban néztem meg a teljes filmet, zseniális lett. Tudni kell rólam, hogy imádom a meséket és azokban szinkronizálni. Pláne, ha ének is jár a szerep mellé, ilyen volt korábban például a Mulán vagy az Oroszlánkirály. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy nemcsak beszédhangot adhatok néhány mesehősnek, hanem énekhangot is, ugyanis elég ritka, amikor nem kérnek fel egy profi énekest a szinkronszínész mellé” – mesélte lapunknak. Egyébként arról is megemlékezett, hogy anno a Charlie és a csokigyár hangoskönyvet is ő mondhatta fel.

Stohl András imádja a meséket és azokban szinkronizálni (Fotó: Nagy Zoltán)

Stohl András: „Nem vagyok önsanyargató”

Gyerekei különösen szeretik visszahallani apukájuk hangját, ez természetes. Azonban ami mindig nagy kérdés a szinkronszínészeknél, hogy ők maguk hogyan viszonyulnak az általuk szinkronizált filmekhez. Sokan meg sem nézik munkájuk gyümölcsét, vagy ha igen, akkor kizárólag eredeti nyelven. Stohl András ezzel kicsit másképp van:

Nem vagyok önsanyargató, nem keresem direkt a hibákat.

Elmondása szerint sokan nem tudják elengedni ilyenkor a maximalizmust, ami a film élvezetének rovására megy.

Stohl András szereti visszanézni azokat a filmeket, amikben szinkronizált (Fotó: TV2)

A kiöregedés átka

Ha valaki utánanéz Stohl eddigi munkásságának, akkor hamar kirajzolódik, hogy arányaiban több a szinkronszerepe, mint bármilyen más megjelenése, legyen az tv, színház vagy film.

„Ez valóban így van, de közben mégsem. Míg egy színdarabot hónapokig próbálunk és előkészítünk, addig van, hogy egy nap alatt akár 2-3 karaktert is leszinkronizálok. Ilyen szempontból nem csoda, hogy több a szinkronmunkám, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk arra nagyobb hangsúlyt fektetek” – magyarázta a TV2 sztárja.

Ha a decembert nézzük, akkor például sokkal több időt töltöttem a színházban

– tette hozzá röviden. Majd kitért még arra, hogy a jövőben várhatóan kevesebb is lesz a szinkronszerepe, mivel 50 év felett van, és nagyon ritka, hogy új karakterek hangját bízzák rá. Bár nyilván a megszokottak, Matt Damon vagy Hugh Grant magyar hangjaként bárhol, bármikor feltűnhet.