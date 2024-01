Sokk: Varga Viktor felgyújtotta a barátját

Új játékokkal bővül a színes kis tárházam, úgy néz ki, a nyáron szuper tűzshow-kkal bővülnek az előadások Nagy Balázs barátom és csapata által. Nagyon élvezem, hogy játszhatok most már szó szerint is a tűzzel, és hogy felgyújthatom egy égő katanával Balázst a legújabb Árvizes dalomra, amit hamarosan klipként is láthattok. A dal különlegessége, hogy 1 hónappal az árvíz előtt írtam, anélkül, hogy tudtam volna, mi lesz velem, az intuícióim erősek, figyelni kell, a szavaknak pedig hatalmas ereje van!