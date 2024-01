Papadimitriu Athina bevallotta: vérbeli gyűjtögető, semmitől sem válik meg

Új évi fogadalmáról vallott Papadimitru Athina és Csonka András az M2 Petőfi TV műsorában. A műsorvezető, Fodor Imre kérdésére elárulták, tettek-e idén fogadalmat.

Papadimitriu Athina régóta nem tesz újévi fogadalmat, pedig egy korábbi döntése mellett nagyon elköteleződött Fotó: TV2

15 évig tartotta a fogadalmát

Csonka András legyintve jelezte, hogy nem tett fogadalmat, s Athina is ellenkezett.

„Én sosem! Amit Ő ott fent elrendel, az úgy van. Én ebben hiszek, minden úgy történik, ahogy történnie kell” – bökött fejével az égre az elismert színésznő, majd beismerte, egyszer mégis megfogadta a szokásos klisét: eltökélte, minden nap végez majd testmozgást. Ezt pedig komolyan is vette.

15 évig keményen csináltam. Azt mondtam, hogy egy napot sem hagyok ki, mert ha kihagyok egyet, akkor abból kettő, három lesz, eltelik egy hét. Húsvét, karácsony, szilveszter: minden áldott nap mozogtam 15 éven keresztül

– ismerte el Papadimitru Athina, aki egy másik meglepő tényt is elárult magáról. Mégpedig azt, hogy mániákus gyűjtögető.

„Csetreszgyűjtő vagyok, na!”

A hagyományokat sorolva, felmerült ugyanis a műsorban, hogy sokan az év kezdetén feljegyeznek maguknak kitűzött célokat, kívánságokat a noteszbe:

„Én ezt már telefonban csinálom, nincs noteszem” – szögezte le Csonka András, mire Athina csak a szemét forgatta:

„Nekem van! Én ezt a telefonos vircsaftot nem látom át. Nekem jó kis határidőnaplóm van, benne van a táskámban folyton, már cafatokban lóg. Nem dobom ki ezeket. Érdekes, a számlatömböket sem dobom ki. Még akkor sem, ha lejártak, tudom öt évig kell megőrizni, de sokkal tovább megvannak” − szögezte le a színésznő, mire beszélgetőtársai nevetve megemlítették, hogy neki ezek szerint nem lenne problémája egy adóellenőrzésnél.

„Lehet nálam kutakodni, mert megvan minden. Néha visszanézem, hogy jé, itt nem kerestem semmit, ott már azért jó volt…” – ismerte el nevetve Athina, majd hozzátette: semmilyen tárgyáról nem szívesen mond le, pedig már egy új fotel sem igazán férne el az otthonában.

Kis híján porig égett az otthona

Ismerve Papadimitriu Athina tárgyakhoz való ragaszkodását, még súlyosabbnak tűnik, ami karácsony előtt történt vele: kis híján leégett az egész otthona. Egy héttel karácsony előtt nagy csattanásra és a furcsa zajokra riadt fel éjszaka. A kazánházban méteres lángok fogadták:

„Azóta is sokan mondják, hogy milyen ügyes voltam, mert visszacsuktam az ajtót, pedig nem gondolkoztam, ösztönből cselekedtem” – mesélte a Ripostnak Papadimitriu Athina. „Hogy jutott volna eszembe, hogy így akkor nem kap oxigént a tűz és magától is elaludhat? Még akkora pánikban voltam, hogy azt sem tudtam, mit csináljak. Az is csak később esett le, hogy őrület, mit úsztam meg. Belegondoltam, ha ez akkor történik, amikor nem vagyok otthon, lehet arra mentem volna haza, hogy nincs otthonom… De persze nem szabad már ezen gondolkoznom! Itt vagyok, a házam is megvan, az égiek velem voltak!”