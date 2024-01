Kínos: kigolyózták Meghan Markle-t a régi sorozatából

Lőttek Meghan Markle képernyős visszatérésének? Nemrég még úgy hírlett, hogy újra láthatjuk a képernyőn, amikor folytatást kap a Briliáns elmék című sorozat, amiben a buzgó jogi asszisztenst, majd ügyvéd Rachel Zane-t alakította a hetedik évadig.

Meghan kudarcot kudarcra halmoz (Fotó: AFP)

Nem beszélget Meghannal a stáb

A sorozat 2019-ben ért véget, és nemrég beharangozták, hogy a széria spin-offot kaphat, tehát egyfajta folytatást, amely ezúttal egy új karaktert mutatna be. Úgy tudni, az eredeti sorozat több szereplője is feltűnik majd a spin-offban, így talán az idő közben hercegnévé avanzsáló Meghan Markle is.

A sorozat egyik sztárja, Gina Torres azonban sokatmondó nyilatkozatot adott vasárnap este a Golden Globe-gálán ezzel kapcsolatban.

„A stáb közös csetje nagyon pezseg, igazán izgalmas” – kezdett bele a Varietynek nyilatkozva, majd arra a kérdésre, hogy Meghan is részese-e ennek a csoportos beszélgetésnek, azt felelte:

Nem, nincs meg a száma nekünk.

A Dior is elutasította?

Bár nemrég egy rövid reklámfilmben statisztált, a jelek szerint nem jön össze Meghannek a visszatérés igazi színésznőként. Ugyanis az Express című külföldi portál nemrég egy másik kudarcáról is beszámolt:

Meghan hatalmas erőfeszítéseket tett. Kétségbeesetten keres egy megállapodást egy olyan céggel, mint például a Dior. Ám csalódnia kellett, mivel még egyetlen szerződést sem kötött

– fogalmazott a királyi család szakértője a lapnak, mire a Dior egyik bennfentese is elárulta, hogy valóban nincsenek kecsegtető tárgyalások:

„Nem igazak azok az állítások, miszerint Meghan a francia divatházzal fog együttműködni” – szögezte le.