Szívfájdalom éri Meghan Markle-t – Kemény dolgokat jövendölt 2024-ről a híres médium

Egy médium, aki azt állítja, hogy képes megjósolni a jövőt, nagy szívfájdalmat jövendölt Meghan Markle-nek egy újabb királyi botrány közepette 2024-re, de politikai és társadalmi zűrzavarokat is látott.

Nem sok jót jósolnak Meghan Markle-nek (Fotó: AFP)

Nicolas Aujula azzal robbant be köztudatba, hogy állítása szerint pontosan megjósolta a Covidot, a Black Lives Matter mozgalmat, valamint Harry és Meghan Oprah-interjúját is. A terapeutaként és asztrológusként is tevékenykedő médium nem csak ezekről beszélt korábban, de a maláriás esetek növekedését is előre jelezte.

Nagy szívfájdalom éri majd Meghan Markle-t

Most azt mondja, hogy a „belső hangja” és a látomásai azt mutatták neki, hogy jövőre kiszivároghat egy királyi hangfelvétel, illetve Sussex hercegnéjének lesz egy nagy szívfájdalma, ám az nem Harry herceggel függ majd össze.

Szerintem Meghan Markle-nek lesz egy nagy szívfájdalma, de nem Harry, hanem valaki más kapcsán, aki közel áll hozzá. A királyi családdal kapcsolatban pedig úgy érzem, hogy lesz egy hangfelvétel, ami kiszivárog

– mondta.

Sokat fejlődhet a mesterséges intelligencia, de nem fogunk neki örülni

Nicolas emellett azzal kapcsolatban is elmondta a meglátásait, hogy a mesterséges intelligencia területén további előrelépések várhatóak majd.

Nagyon futurisztikus elképzeléseim vannak, konkrétan a polcokat pakoló robotokról. Úgy gondolom, hogy ezt a szupermarketekben fogják kipróbálni, és a nap 24 órájában dolgozni fognak, ezzel pedig sokak munkahelyét elvehetik, ami megélhetési válságot okozhat

– mondta az asztrológus, majd a Mirror szerint még hozzátette:

A bankrendszeren belül kibertámadás vagy információszivárgás fog történni, például lesznek emberek, akiknek kiszivárognak majd a banki adatai. És úgy érzem, hogy a bankokat felelősségre fogják vonni, vagy be fogják perelni