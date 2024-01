Gólyahír: titokban megszülte első gyermekét a népszerű műsorvezető – fotó

A 37 éves televíziós műsorvezető, Natasha Raskin Sharp bejelentette, hogy megszületett első gyermeke!

Fotó: Pixabay

A sztár közösségi oldalán egy fotóval tudatta, hogy életet adott gyermekének. Natasha a kisbaba apró kezéről osztott meg egy fotót, miközben a rajongóinak arról írt, hogy nem is kezdődhetne szebben a 2024-es éve. Emellett arról is szót ejtett, hogy feladatait egy időre át kell adja, amíg a kicsivel foglalkozik.

Natasha mindeddig titokban tartotta, hogy gyermeket vár. Rajongói most nem győznek neki gratulálni, és örülnek, hogy az anyuka és a gyermeke is jól van – írja a The Sun.