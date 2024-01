Hoppá! Kisbabát vár az Exatlon barna bombázója?

Egy pillanat alatt belopta magát a televíziónézők szívébe Kocsis Lilkó, amint bemutatkozott az Exatlonban. A fitnesz Európa-bajnok, tizenháromszoros show-tánc-világbajnok nemcsak szépségével és gyönyörű mosolyával vett le mindenkit a lábáról, de szívósságával is. Mert bár ő volt a legalacsonyabb, legvékonyabb versenyző, mégis gyakran a legerősebb ellenfeleket is simán maga mögé utasította. Ez egyik tulajdonsága, amiért párja, aki azóta a férje is, beleszeretett. Nyáron gyönyörű, romantikus esküvőt tartottak és most úgy látszik, újabb szintet lép kapcsolatuk.

Nyáron örök hűséget fogadott párjának az Exatlon sztárja, máris jön a baba? Fotó: Saját/Kocsis Lilkó

Árulkodó jelek, várandós az Exatlon sztárja?

Dominikára Kocsis Lilkó már úgy ment ki, hogy nemcsak a kőkemény akadálypályákkal és az ellenfelekkel kell megküzdenie, hanem szerelme hiányával is. Akkor már majdnem két éve egy párt alkotott a focista Patrik Marques-Airosával. Igazi modern tündérmese az övék: a jóképű labdarúgó a televízióban, a Sztárban Sztár színpadán látta meg Lilkót, aki a tánckar tagja volt. Instagramon kezdtek beszélgetni, de a gyönyörű táncosnő ódzkodott ettől. A sportoló nem adta fel és ha nem is az elsőn, de a második randin már érezték, hogy ez valami komoly lesz. Két éve az eljegyzés is megvolt, tavaly pedig romantikus körülmények között hivatalosan is összekötötték az életüket.

Az esküvőről a Metropolnak nyilatkozott a táncosnő és már akkor beszélt arról is, hogy szeretnének gyermeket. De addig is lett egy közös kutyájuk, akiken a „gyermeknevelést” gyakorolhatják.

„Erről is szoktunk Patrikkal beszélgetni. Két éve sajnos abba kellett hagynom a táncot, és miután lediplomáztam, elindítottam a Lilkó Fitness and Dance tánciskolát” – mondta lapunknak Kocsis Lilkó akkor.

Minden napomat itt töltöm, sok energiát fektetek abba, hogy át tudjam adni mindazt, amit az évek során szereztem. Jelenleg a főszerep a tanításon van, de persze majd szeretnénk gyermeket Patrikkal.

Konkrét időpontot nem mondott akkor a büszke feleség, de gyanús, hogy szerelmük gyümölcse már úton is van. Erre utal, hogy egy babaholmikat áruló bolt őket kérte fel egyik babakocsijuk reklámozására. Na már most a hazai sztárok ilyet csak akkor szoktak elvállalni, amikor már vagy úton van a gyermek, vagy már meg is született…