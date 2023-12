Tóth Andi nyilvánosan üzent: apró titkokról rántotta le a leplet - Videó

Tóth Andi két évad után ismét táncparkettre lép a Dancing with the Stars idei fináléjában. A 2023-as döntőre ugyanis visszatér egy extra produkcióra az előző három évad női győztese: Gelencsér Tímea, Tóth Andi és Csobot Adél. Az eset pikantériája, hogy az énekesnő az exével, Marics Petivel egy adásban fog szerepelni.

Tóth Andi a táncos műsor második évadának a győztese.Fotó: TV2 Play

Én nagyon örülök, hogy újra itt vagyok. Olyan mintha hazajönnék tulajdonképpen.

- jegyezte meg mosolyogva Andi.

Mint kiderült a gyönyörű énekesnő tangózni fog, a koreográfiát pedig Hegyes Berci készíti a számára. Ez azt jelenti, hogy nem győztes partnerével, Andrei Mangrával lép majd táncparkettre, hanem új profi táncost kap, de nem bánja:

Zseniális ember és táncos, brutál az, amit most lenyom.

- éltette Bercit Andi. Hozzátette, hogy a táncos szegény már nagyon fáradt, mivel mindhárom női győztes extra produkcióját ő készíti. Bevallotta, ő sem feltétlenül könnyíti meg az első és harmadik évadban sikert arató Berci életét, mivel nem igazán emlékszik a tánclépésekre már.

Nagyon sok mindent elfelejtettem. Két éve nem tangóztam már, de közben tök izgalmas.

- ismerte el.

Egy apró titkot még elárult: az extra produkció során a cél az lesz mindhárom hölgy számára, hogy megmutassák, miért is nyerték meg saját évadjukat a Dancing with the Stars-ban.