Itt a szenzációs bejelentés Sydney van den Boschtól: „Szeretném folytatni”

Sydney van den Bosch és Ádám Csaba párosa két adáson keresztül szórakoztathatta a nézőket a Dancing with the Stars műsorában. Elsőként egy quickstep-, majd egy néptáncprodukcióval léptek színpadra. Sajnos a második adásban búcsúzniuk kellett, mert ők kapták a legkevesebb szavazatot a nézőktől. A fináléban azonban Sydney és a többi kiesett versenyző is visszatér a színpadra – egy extra produkció keretében.

Visszatér a DWTS színpadára Sydney van den Bosch (Fotó: TV2)

Részleges térdszalagszakadással táncolt

Ahogy Csuti és Tóth Katica a countrytánccal, úgy Sydney van den Bosch és Ádám Csaba is történelmet írt a műsorban, ugyanis ők táncoltak először magyar néptáncot a nagyszabású show-ban. Táncuk vegyes kritikát kapott, azonban nem csak a műfaj miatt nehezedett nagy nyomás a párosukra: Sydney komoly sérüléssel, részleges térdszalagszakadással lépett a színpadra.

Nem hiszek a véletlenekben, nem csupán a kiesés, de a saját testem is megállított, a jelek szerint szükségem volt a pihenésre testileg és lelkileg is. Természetesen azóta is kímélem magam, és kerülöm az erőteljesebb feladatokat, de nem félek magas sarkút felvenni.

Sydney lapunknak azt is elárulta, hogy bár még mindig vannak fájdalmai, örül annak, hogy újra színpadra léphet a kiesése után, ráadásul latin műfajban.

Izgalommal kíséri végig a döntőt

A december 2-án látható fináléban három páros küzd meg a 2023 legjobb táncosai elismerésért. Mikes Anna és Krausz Gábor, Stana Alexandra és Marics Peti, illetve Lissák Laura és T. Danny lép majd színpadra a Dancing with the Stars kupájáért. Sydney-t arról is megkérdeztük, hogy mit gondol a döntőbe jutott párosokról.

Pont a három kedvencem maradt a döntőben. A finalista fiúkkal egyszerre voltak a próbáink, kedvelem őket, így mindhármuk sikerének egyformán örülök.

Szeretné folytatni a táncot

Bár Sydney már csak extra produkcióként léphet színpadra a nagyszabású show-műsorban, elmondása szerint olyannyira megszerette a táncot, hogy valahogyan be szeretné emelni azt az életébe.