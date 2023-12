Kivételt tett Ákos, betekintést engedett a magánéletébe – Videó

Kovács Ákos Kossuth-díjas magyar dalszerző, zeneszerző, költő, Ákos néven énekes-előadóművész. A magyar zenei élet egyik meghatározó előadója. Az egykori Bonanza Banzai együttes énekese, szövegírója, zeneszerzője, majd szólistaként is népszerű és termékeny előadó a kilencvenes évektől napjainkig.

Ákos / Fotó: Máté Krisztián

A minap a Tények plusz vendége volt és teljes őszinteséggel mesélt magánéletéről. Ákos otthon nem popénekes, hanem családapa és szerető férj, sőt mindenből kiveszi a részét, még a pelenkázástól sem rettent meg. Az énekes azt mondja, feleségével 35 éve ismerik egymást, mégis a mai napig úgy tudnak nevetni az asztalnál, mint tinédzser korukban.

„Én soha nem voltam magamban elégedett. Semmilyen területen, se zenei területen, se az apaság vagy más életszerepek tekintetében. Tehát azt nem mondhatom, hogy elégedett lennék, mert arról szó sincsen. Biztos van jobb apa nálam, de azért igyekeztem helyt állni, a sok teendő mellett. Azért a gyerekeim remélem ugyanezt mondanák. Érezhették, hogy mellettük állok és igyekszem őket segíteni és egyengetni az útjukat az életben” – árulta el Ákos.

„Ezen a téren a feleségemé minden érdem. 99,6 százalékban ő viszi a két gyereket iskolába, ő megy a szülői értekezletre. De hát azért a sz@ros pelenkát én is cseréltem eleget. Én is éjszakáztam lázas gyerekkel, még koncerteket megelőző, felkészülés előtti időszakban is. Ami ezzel az életszereppel jár azt mind csináltam. Én is voltam szülői értekezleten” – tárulkozott ki Áron.

„A gyerekeim számára én nem popénekes vagyok. Otthon nem vagyok popsztár, az biztos. Hát ilyen, mondjuk így, hogy energetikai szempontból is figyelemreméltó csapat ilyen kevés van. Tehát ők elképesztő életenergiával, nagyon komoly érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. Úgyhogy apucinak nem nagyon osztanak lapot. De azért tudják jól, hogy ha szükségük van valamire, tanácsra, támogatásra, akkor hozzám bármikor jöhetnek” – zárta sorait Ákos.

Ákos nemcsak a családja életébe engedett betekintést, hanem az elmúlt 30 év sikereit is felidézte. Szóba került a Bonanza banzájtól való különválása is. Az ikon, akiben eleinte senki sem hitt, és aki ma már legenda további részleteket is elárult a Tények plusz riportjában: