Hatalmas a felháborodás Köllő Babett legújabb Instagram-posztja alatt

„Hétről hétre megújulás. Ez minden nő álma” – írta ki Köllő Babett Instagram-oldalára nemrég, és ez valóban így is van. A Sztárban sztár leszek! mentora ugyanis hétről hétre sokkol mindenkit extravagáns költeményeivel, amit saját tervezője, stylistja álmod meg neki. Idén volt már: királynő, rocker, amazon, feszített már tetőtől talpig bőrben, sőt olyan ruhát is hordott már, ami úgy nézett ki, mintha csak madarak tartanák azt.

Mostani szettje azonban kiverte a biztosítékot!

Fotó: MG

Babett nem éppen pozitív hatást váltott ki a rajongókból... A műsor legutóbbi adásában ugyanis egy kígyós költeményt viselt. A ruhát büszkén meg is osztotta Instagram-oldalán, de lehet, inkább nem kellett volna. Rengeteg negatív kommentet kapott rá, olyan is volt, aki leírta: soha nem gondolta, hogy lesz valami, ami nem áll jól Babettnek, de ezzel most nagyon mellényúltak.

Babett, eskü sosem gondoltam volna, hogy lesz olyan ruha, ami még rajtad sem áll jól....ezt a lehetetlen küldetést is teljesíteni tudta a stylist. Elismerésem neki, de még inkább neked, hogy vállaltad a viselését. Téged szeri, de a ruha botrány

Soha nem hittem volna, hogy rosszul lehetek egy ruhától..., megtörtént.

– írja egy másik követője.

Babett, te szép vagy, csinos vagy – a stylist viszont végre felmondhatna. Rettenetes agymenései vannak, ez is egy újabb rémség. Szörnyű, nincs jobb szó rá.

Volt olyan is, aki szerint alapvetően a kígyómintás ruhával nem lett volna gond, de a sok kígyó rajta már nagyon nagy túlzás. Összességében mindenki azt közölte vele: ő nagyon csinos nő, és vicces is, de ez a kinézet most nagyon nem jött össze.