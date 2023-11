Sokkolta a rajongókat Demcsák Zsuzsa: ő lehet T. Danny anyja?

Demcsák Zsuzsa nagy Dancing with the Stars rajongó, a műsor műsodik évadában Suti András oldalán versenyzett. S bár a nézők nem szavaztak neki túl sokáig bizalmat, de a tánc iránti szeretetén ez mit sem változtatott. A Farm VIP műsorvezetője a 2023-as szériát is nézi, és persze vannak is kedvencei. De igazából mindenkinek szurkol, mert tudja mekkora meló van egy-egy produkció mögött. A táncos showműsor legutóbbi adását a stúdióban izgulta végig, és ha már ott volt, elkapta egy fotó erejéig T. Danny-t.

Demcsák Zsuzsa elfogadná gyermekének T. Danny-t Fotó: Instagram

Megmutatta eltitkolt gyerekét Demcsák Zsuzsa

A tinibálványok kedvencével és táncpartnerével készült fotót azonnal meg is osztotta közösségi oldalán, amire özönleni kezdtek a kommentek. Az hagyján, hogy idősebb követői nem tudták ki az oldalán a helyes pasi, valaki a párjának, de többen a gyerekének tituálták T. Danny-t és Lissák Laurát. Zsuzsa természetesen nem lepődött meg és nem is lett mérges, kora szerint akár lehetnének is gyermekei a tehetséges fiatalok.

Marics Peti mozgása darabos

Gelencsér Timi vendége volt a show műsor háttérműsorában vendég Demcsák Zsuzsa. Nagy kedvencei a férfi versenyzők, köztük Marics Peti is, aki ebben az adásban is elvarázsolta a zsűrit, megkapta első 10 pontját. A Farm VIP műsorvezetője szerint néha nagyon pasis, máskor pedig kisfiús a mozgása Petinek, amivel valószínűleg a rajongói nem értenek egyet.

Szerintem az arca jobban mozog, mint a csípője

– véleményezte az énekes táncát.