Szívszorító, ami Csűrös Karola és Horváth Ádám sírján hever halottak napja óta

Hosszú, és tartalmas életet élt Csűrös Karola, aki két évvel ezelőtt hunyt el álmában, hosszas ágyhoz kötött betegség után. Utolsó két évében egyedül élt budapesti lakásában, ahová barátokat, családtagokat nem fogadott, csak egy ápolónő járhatott hozzá. Az Érdemes Művész éppen ma ünnepelné 87. születésnapját.

Csűrös Karola és férje 50 évig éltek boldog házasságban (Fotó: Metropol)

Karcsinak hívták kollégái

Jókedvű, cserfes naivaként kezdte pályáját Csűrös Karola. Kezdetben leginkább modern lányfigurákat formált meg, majd hamar rátalált saját művészi hangjára és vígjátékokkal érte el a legnagyobb sikereket. A Szomszédok című sorozat Etusaként vonult be a köztudatba, hiszen ki ne emlékezne a kedves hölgyre, aki minden rész legvégén jótanácsokkal látta el a nézőket, s akinek a jókedvét úgy tűnhetett, semmi és senki nem tudja elrontani. Férje, Horváth Ádám rendező oldalán megtalálta az élethosszig tartó boldogságot, azonban Ádám 2019-es halála után minden megváltozott. Ahogy a barátai és kollégái nevezik, "Karcsi" zárkózottabb lett, elvonult a nagy nyilvánosság elöl is. 2020 tavaszán aztán baleset érte, eltört a térde, majd pár héttel később életveszélyes állapotban került kórházba. Mint kiderült, mélyvénás trombózis alakult ki a lábában. Az állapota az alapos orvosi kezelések ellenére is nagyon lassan javult, ami – most már tudjuk – annak a mélységes szomorúságnak volt köszönhető, amit a szeretett férje elvesztése okozott.

Csűrös Karola 2021- ben álmában, otthonában hunyt el (Fotó: Máté Krisztián)

"Ádám halála után feladta"

A váratlanul távozott a színésznő az utolsó időkben még a legjobb barátnőjével, Pásztor Erzsi színművésznővel sem tartotta a kapcsolatot.

Mellbe vágott a halálának a híre, ugyanakkor tudom, hogy ez volt az élet rendje, mert már nem akart élni. Két éve feküdt, nem volt hajlandó felkelni az ágyból. Úgy csinált, mintha minden rendben lenne, pedig közel sem így volt. Nem volt jól. Ádám halála után feladta. November hatodikán voltam nála Tóth Enikővel a születésnapja alkalmából, az volt az utolsó találkozásunk. Szörnyű állapotban jöttem el tőle, mert engem nagyon megviselt az akkori állapota. Kereste a szavakat, de nem nagyon tudott kommunikálni. Önmagát zárta be a négy fal közé.

– mesélte a Borsnak barátnője halála után Pásztor Erzsi, aki nem ment el kedves kollégája temetésére sem.

Beszédes virágot hagytak a sírnál

A halottak napja ugyan elmúlt, ám az idő idén is kegyes volt azokhoz, akik kegyeletüket szerették volna leróni a kedvenc színésznőjük sírjánál. Horváth Ádám és Csűrös Karola haláluk után is együtt lehetnek, hisz közös sírban nyugszanak, ahol idén egy gyöngyvirágcsokrot, és egy őszies koszorút hagytak a látogatók. Talán kevesen tudják, de ahogyan általában minden virágnak, a gyöngyvirágnak is van jelentése: a színésznő házasságát is illusztráló módon a boldogság, és a szerelemben lévő szerencsét jelképezi a kis fehér virág, mely a sírt díszíti.

Színésznőnek született

1936 novemberében Csűrös Karolinaként látta meg a napvilágot, de nem akart idős korára Lina néni lenni, ezért keresztnevet váltott. Állítólag, amikor kiállították a személyi igazolványát, nagy nehezen meggyőzte a rendőrt, hogy Karolát írjon bele. Értelmiségi családból származott, mindig a művészetek vonzották, táncosnő akart lenni, később viszont beszippantotta a színészélet. 1959-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd még ebben az évben a Győri Kisfaludy Színházba szerződött. 1962-től a budapesti Madách Színház művésznője. Több mint 50 évig játszott színházban, a leghíresebb szerepe mégsem a pódiumhoz, hanem a televízióhoz köti, ő volt a Szomszédok című teleregény keramikus Szikszai Etusa, a Mágenheim család tyúkanyója. A munkásságát 2001-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjével, majd 2006-ban Érdemes művész címmel jutalmazták.