Apai örömök elé néz az ország legsármosabb dokija

Dr. Kulja Andris akkor került először a címlapokra, amikor a pandémia berobbanásakor megmutatta, hogyan néz ki az arca, miután lehúz egy műszakot a covid osztályon. A fiatal orvos a koronavírus miatti zárlat idején sem tétlenkedett, orvosi témákban kezdett el tartalmat gyártani közérthető nyelven, amivel igen hamar belopta magát az ország szívébe.

A koronavírus járvány kitörése után Dr. Kulja András megmutatta, hogy néz ki egy orvos, aki a Covid osztályon dolgozik. Fotó: olvasói

A sebész szakorvosjelölt videói ma már több tízezres, sőt milliós megtekintést érnek el. Az ország kedvenc dokija elhivatott orvosként teljes munkaidőben dolgozik. A 24 órás ügyeletei mellett csak a szabadidejében marad ideje a tartalomgyártásra, ám heti szinten így is 2-3 videót készít.

Egyes témák feldolgozásához én magam is kutatómunkát végzek, hogy megbízható információkat adjak tovább

— meséli lapunknak Andris, aki igényes felvételeire és az utómunkára is sok időt szán.

Andris hisz abban, hogy az emberekhez közérthetően közelebb lehet vinni az orvostudományt preventív céllal. Fotó: Dr. Kulja András / NuHeadzManagement

Magyarország kedvenc dokija, fontosnak tartja, hogy változatos témákat hozzon, de a visszajelzések és aktualitások alapján is szívesen választ témát.

Szinte minden nap kapok témaötletet, így sokszor ezek is segítenek a videók témáinak kiválasztásában

— újságolja a doki, aki szakmai körökben közösségi médiás ambíciói miatt elsőre nagy meglepetést váltott ki. Elmondása szerint a kollégái az elején furcsának találták, de ma már az is előfordul, hogy megkeresik őt egy-egy témaajánlattal. A sztárdoki arról is beszélt lapunknak, hogy az utóbbi időben igyekszik külföldi tartalomgyártóktól is inspirálódni, a folyamatos fejlődés és megújulás reményében. Dr. Kulja András nem csak orvos és az ország egyik közkedvelt figurája, hanem férj is, aki hamarosan apai örömök elé néz.

Katával lassan 7 éve vagyunk együtt, 2020-ban házasodtunk össze, ami pont a járvány idejére esett. A lagzit és az egyházi esküvőt csak egy évvel később tudtuk megtartani

— emlékszik vissza a tiktokker orvos, aki párjával nagy harmóniában várja, hogy új taggal bővüljön családjuk.

Jövő év elejére várjuk a kisfiunkat. Egy teljesen új szakasza kezdődik majd az életünknek, ami miatt mindketten izgulunk

— fogalmazta meg Andris, aki feleségével lakásfelújításba is belevágott a jövevény érkezése miatt. András felesége Kata közgazdászként végzett az egyetemen, ám jelenleg kommunikációs vezetőként dolgozik egy egészségügyi intézményben. Kata a munka és a terhesség mellett aktívan részt vesz a lakásfelújítás tervezési folyamataiba és ha ez még nem lenne elég, levelező tagozaton joghallgató is. A közösségi média világa Katától sem áll távol, ám egyelőre úgy érzi, szívesebben serénykedik a kamerák mögött, ezzel támogatva Andrist. A férj és feleség fészekrakó ösztönei mellett nagyon erősen bekapcsoltak a szülői ösztönök is, ugyanis most az a legfontosabb számukra, hogy felelősségteljes és jó szülei legyenek születendő kisfiuknak.