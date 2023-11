„Anya kérlek ne” - Szögeczki Ági beismerte káros szokását – Videó

Tudjuk, hogy a cigarettafüst káros az egészségre, ennek ellenére a világon több, mint 1,3 tized milliárd ember dohányzik. Ez volt a téma a Mokka adásában, ahol Szögeczki Ági maga is elismerte, hogy hódolt ennek a káros szenvedélynek. Szögeczki Ági őszinte vallomásában elárulta, hogy gyermeke miatt vetett véget a dohányzásának.

Szögeczki Ági / Fotó: Tv2

„Nehéz volt egyébként. Azt is tudnod kell, amikor kiderült, hogy ügye érkezik Patrik, tehát terhesen egyszer már lettem. Előtte is dohányoztam, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy két dobozzal szívtam el egy nap, hanem inkább koca dohányos voltam. De akkor, mikor kiderült, hogy terhes vagyok, akkor volt az, hogy teljes egészében azonnal abban a pillanatban abbahagytam” – árulta el Szögeczi Ági, aki utána később ismét hozzányúlt a dohányhoz. Másodszorra letenni pedig nehezebb volt számára, erről is teljes őszinteséggel beszélt:

„Most pontosan egy éve, hogy abbahagytam, amire büszke vagyok. Mert azóta rá sem gyújtottam. Egy éve igen letettem, de nehezebb volt most letenni, mint annak idején, amikor 10 évvel ezelőtt kiderült, hogy jön Patrik. Nehezebb volt. De teljesen más azt gondolom, amikor ott áll előtted a gyerkőc és azt kéri, hogy: »Anya kérlek ne«. S ez mond ügye úgy alakult ki, hogy véletlenül látta meg a cigarettás dobozon a fotót. Még nem felnőtt, de már nem is kicsi nekem a gyerek. Ő akkor megértette és ő azt mondta, hogy figyelj anya én nem akarom, hogy te ilyen beteg legyél” – mesélte Szögeczki Ági, aki egyébként zárt térben soha nem dohányzott, mindig a teraszon gyújtott csak rá.

Íme a híresség teljes vallomása: