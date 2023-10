Most derült csak ki: híres zenész gyermeke a Sztárban sztár leszek! énekese

A Sztárban Sztár leszek! idei évada tele van meglepetésekkel és különleges tehetségekkel. Ilyen például Köllő Babett egyik versenyzője, Szentmártoni Norman, aki musicalszínészként dolgozik a színház világában. Szombaton ugyan veszélyzónában állt a színpadon, de Babett őt választotta továbbjutónak, amivel bekerült a legjobb 12 mezőnyébe. Az, hogy a dögös Mestere hisz benne, nem véletlen, ugyanis Normannak komoly kapcsolata van a zenével.

Szentmártoni Norman a híres szaxofonművész, St. Martin fia (Fotó: Máté Krisztián)

Zenész csemete

Az énekes elárulta, hogy nem is akármilyen, hanem nagyon közeli kapcsolata van a zenével édesapján, St. Martinon keresztül, de neki eleinte nem az volt a célja, hogy ebben a világban helyezkedjen el.

„Nem volt célom gyerekkoromban az, hogy zenész vagy énekes legyek, de mindig is közeli kapcsolatom volt a zenével édesapám miatt. Ő egy szaxofonművész, pontosabban St. Martin. Annak ellenére, hogy elsős korom óta zongorázom, amikor legelőször elvittek a szüleim zenetanárhoz, ott azt mondta a tanár, hogy esélytelen, hogy nekem bármikor is közöm lesz a zenéhez ” – kezdte a Metropolnak Norman, aki hat évnyi zongorázás után jutott el az énekléshez, de eredetileg orvosnak készült, csak egymást követő két évben is egy ponttal lecsúszott a felvételi ponthatártól.

Norman édesapja, St. Martin szaxofonművész (Fotó: Szendi Péter)

Hullámvölgyes évek

Miután kiderült, hogy Norman valószínűleg soha nem lesz orvos, elvégezte a Corvinus Egyetem gazdaságinformatikai szakát, de igazán nem találta meg magát és tényleges célját sokáig. Ez a későbbiekben, már a színházi életben is komoly önbizalom problémákat okozott neki.

„A legnehezebb dolog eddig a 38 életévem alatt a saját magam elfogadása és a saját magam szeretete volt. Főleg a színházi berkekben elfogadni azt, hogy igenis van ott helyem. Amilyen lehetőségeket kaptam eddig, azért én mindig megharcoltam, küzdöttem és mindent megtettem értük. A saját magam elé állított elvárások voltak mindig hatalmasak, és rengeteg idő volt, amíg elfogadtam magamat olyannak, amilyen vagyok. Mert rengeteget bántottam és ostoroztam magam, mert azt éreztem nem vagyok elég, sem szakmailag, sem emberileg” – vallotta be a színész-énekes, aki nagyjából 30 éves korára jutott el oda, hogy ezen túl tudjon lépni.

Norman mindig is büszkévé akarta tenni a szüleit (Fotó: Vaskó Tamás)

Büszkévé akarta tenni a szüleit

Normanon soha nem volt nyomás a szülei részéről, mindig is magának generálta azt, hogy büszkévé akarja őket tenni.

„Nyilván volt egy családi elvárás, de sosem volt kényszer, hogy nekem márpedig ezt és ezt kell teljesítenem. Mindig büszkék voltak rám és elfogadtak maximálisan. Igazából magamnak generáltam a problémáimat a maximalizmusommal, és azzal, hogy szerettem volna őket mindig büszkévé tenni ” – fűzte hozzá Norman, aki nem érzi azt, hogy édesapja árnyékából kellene kitűnnie, mert teljesen más dologban tevékenykednek mind a ketten.