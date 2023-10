Megfagyott a levegő: Babett összeomlott, majd hazaküldte az egyik versenyzőjét - Videó

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának első élőshowja két mester 2-2 versenyzője mérte össze a tudását. A nézők szavazhattak arról, hogy a vidalból mely versenyző juthat azonnal tovább a következő körbe. Elsőként Majka csapata került terítékre. Így a rappernek már meg is kellett hoznia az első nehéz döntését, ami alapján Engel-Iván Lilit megmentve Daróczi Bencétől vett búcsút.

Mindezek után Babett csapatára várt, hogy párosával összemérjék a hangjukat. Az első párviadalt Tasi Dávid nyitotta meg, aki az amerikai énekes és dalszerző, Jason Derulo képében, majd a Talk Dirty számot előadva táncolta be magát a mesterek szívébe.

Ellenfele Csonka Miki lett, akinek jól feladta mestere a leckét a Medley című dallal. Ám ennek ellenére az amerikai–jamaicai reggae-énekes, Sean Kingston bőrében is bulizott egy óriásit.

A közönségi szavazatok alapján Tasi Dávid jutott tovább egyenesen a következő körbe. Babett csapatának második párviadalának a tematikája az euróvizió volt.

Az Eurovíziós dalfesztivál győztese, Mans Zelmerlöw képében a Heroes című számmal varázsolta el a mestereket Szentmártoni Norman. Produkciója után az egyik mester rosszul ejtette ki a nevét, ami olyan nevetés áradatott eredményezett, hogy a mesterek nem bírták abbahagyni, de Till Attila sem jutott levegőhöz.

Nagy Alexandra lépett utoljára a színpadra. A zseniális svéd énekesnő, Loreen bőrében zárta az első élő show-t Nagy Alexa a Tattoo című számmal.

A nézők negyedszerre is döntöttek: úgy határoztak, hogy Nagy Alexa juthat tovább. Ezután nehéz percek vártak Babettre, akinek két versenyzője közül el kellett döntenie, kit visz magával tovább és kitől vesz könnyes búcsút. Így Csonka Mike és Szentmártoni Norman között kellett választania a színésznőnek.

" Akárkit kell nekem ma elengednem, az nekem egy nagy lelki törés lesz. Ez az este most nagyon-nagyon nehezén nekem. Próbálom sorolni az érveket és ellenérveket, de ez egy lehetetlen szituáció. Elnézést kérek előre is attól az embertől, akitől most elfogok búcsúzni. Aki tovább jön velem a jövőhétre, és remélem marad sokáig a műsorban, és tényleg nagyon sajnálom, hogy így kellett döntenem, az Normán " - mondta Babett akadozó szavakkal.