Elképesztő megtiszteltetés érte Kocsis Dénest

Kocsis Dénest nagy megtiszteltetés érte, hogy ma több neves külföldi és hazai előadóval énekelheti el a kedvenc Disney meséi dalait. Az énekest még februárban keresték meg, hogy a Disney 100 koncertre szeretnék beajánlani. Végül a színésznek több rostán is át kellett esnie, mire nekikezdhetett a gyakorlásnak és a próbáknak.

„Óriási öröm volt számomra, hogy kiajánlottak erre a produkcióra. Először persze saját dalokat és szerepléseket kellett elküldenem, majd a második körben, pedig arra kértek, hogy énekeljek fel egy Disney dalt” – kezdte az énekes, aki elmondta, hogy számára hatalmas megtiszteltetés, hogy gyerekkorunk dalai közül többet is elénekelhet.

Komoly felkészülés, nehéz dalok

Kocsis Dénes elmondta, hogy nemrég érkezett haza a próbákról, amik Hamburg mellett voltak, és igazi feltöltődés volt számára.

„Nagy megtiszteltetés részt venni egy ilyen produkcióban! Hiszen a Disney jó értékeket közvetít, a történeteivel és a dalokkal, amiken mindenki felnőtt. Remélem, hogy még sokáig elkísér minket” – mondta el a véleményét a produkcióról, azonban Kocsis Dénesnek nemcsak lelkiekben, de szakmailag is komoly felkészülése volt.

Nagyon szép, de szakmailag nagyon nehéz dalokról beszélünk. Fontos megjegyeznem, hogy szimfonikus zenekar fog minket kísérni, ami még jobban emeli majd az est hangulatát és rá fogunk Mahó Andreával szolgálni a bizalmukra. Bár vendégfellépők vagyunk, de teljes értékű tagokként voltunk kezelve. Nem skatulyáztak be senkit, mint musical-, pop-, vagy komoly zenei énekes

– mesélte boldogan a musicalszínész.

Kocsis Dénes szakmailag nagy megtiszteltetésnek éli meg, hogy részt vehet a Disney 100 koncerten (Fotó: Für Henrik)

Kedvenc dalait is elénekli

Mint mindenkinek, Kocsis Dénesnek is rengeteg, a szívének kedves dal van a Disney repertoárjában. De vajon melyik a kedvence, amit hallhatnak majd a nézők?

„Szólóban és kórusban is fogunk énekelni. Szólóban az egyik kedvenc dalomat is előadhatom, méghozzá a Notre-Dame-i toronyőrből Quasimodo dalát, az Aladinból, pedig Andreával közösen énekeljük, az Új érzés című dalt. Emellett lesz egy latinosabb, érzelmesebb dalom is, az Encantóból” – mesélte a színész, aki azt is hozzátette, hogy nagyon izgatottan várja az esti fellépést.