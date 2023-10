El akarták rabolni David Beckham fiát, Brooklynt

David Beckham épphogy csak apa lett, az ellene irányuló düh áradat miatt a szülői lét örömét egy percre sem tudta élvezni 1999-ben. Az újdonsült apuka első gyermeke volt akkor Brooklyn, akit David annyira féltett, hogy az éjszakákat a kórházi szoba ajtajában töltötte.

Borzalmas időszak volt számára / Fotó: NICOLAS TUCAT

A híres sztár sportolóra azért irányult akkor ekkora gyűlölet, mert előtte nem sokkal, az 1998-as futball-világbajnokság nyolcaddöntői során piros lappal kiállították őt a második félidő elején, Argentína ellen. Ezt követően a britek ki is estek a tornáról, és ezt a nép nem bocsájtotta meg egy könnyen kapitányuknak. Egy őrült rajongó postán még egy lövedéket is küldött neki.

Mint ahogy mi is megírtuk, Beckham nemrég bevallotta, hogy depressziós is lett az eset miatt, de most újabb részletekre derült fény szerdán megjelenő, négy részes dokumentumfilmjéhez köthetően. Elmondta, annyira paranoiás volt a népharagnak köszönhetően, hogy attól félt valaki betör a kórházba, és elrabolja tőlük a kicsit az éjszaka folyamán.

Abban a pillanatban, ahogy megszületett Brooklyn csak arra tudtam gondolni, hogyan fogom tudni megvédeni őt. Az első éjszaka során Victoria csak mondogatta, hogy menjek, feküdjek le mellé a kórházi ágyra, hiszen elférünk rajta, de én folyamatosan azt mondogattam neki: biztos, hogy nem. A fejemet a szoba ajtajának döntve aludtam, annyira féltem.

- emlékezett vissza. Felesége, Victoria szintén bevallotta nem voltak egyszerű idők akkor számukra, mivel Brooklyn születése után folyton a gyerek elrablásával fenyegették őket, és habár boldogok voltak az új családtag érkezése miatt, örömük ezért nem volt felhőtlen.

Nem tudom elmagyarázni, mit éltünk át akkor. Elmenekülni sem tudtunk.

- jegyezte meg Victoria, aki férje legnagyobb támasza volt abban az időszakban, mivel David elismerte, hogy habár pszichológusra lett volna szüksége akkor, nem ment el, inkább megpróbálta kizárni a negatív gondolatokat. Hozzátette, hogy Victorián kívül akkori klubjának elnöke, Sir Alex Ferguson volt még az, aki kisegítette őt a pokolból - közölte a Mirror.