Döntött a sztárpár: vegánt nevelnek újszülött kisbabájukból

Lucy Watson és James Dunmore Anglia egyik legnépszerűbb álompárja. Mindketten a Made in Chelsea műsorban bukkantak fel először, a forgatások során ismerték meg egymást 2015-ben, és amint egymásra néztek, tudták, hogy ők egymásnak lettek teremtve. Nagyon kiegyensúlyozott és boldog a kapcsolatuk, és mindig is szerették volna, hogy ez így is maradjon. Ezért 2016-ban ott hagyták a műsort, 2021-ben pedig összeházasodtak.

Vegánként nevelik majd születendő kisbabájukat / Fotó: Pixabay

A vegán életforma manapság egyre nagyobb divat. Sokan döntenek úgy világszerte, hogy nemcsak a húsról, de minden állati eredetű termékről lemondanak. Így tehát a vegánok nem fogyasztanak tejet, tojást, sajtot, és semmi olyasmit, ami állati eredetű. Arról a tudósok a mai napig vitáznak, hogy ez az életforma tekinthető-e egészségesnek, vagy sem, azt azonban nem szokták javasolni, hogy a kisgyermekektől vonjuk meg a húst. Azon szülők azonban, akik vegánként szeretnék nevelni a gyermeküket, erre vállalkoznak.

Lucy már hosszú évek óta vegánként él. Akkor döntött az életforma mellett, amikor egy családi farmon a saját szemével kellett végig néznie, hogyan vágnak le egy bárányt. Innentől kezdve semmilyen állati eredetű terméket nem fogyaszt.

Lucy nagyon nehezen tudott csak teherbe esni, és a sok-sok évnyi hiábavaló próbálkozás során úgy érezte, hogy sosem lehet kisbabája. Amikor pedig teherbe esett, úgy fogalmazott, hogy vele is megtörtént a csoda, és hogy a baba egy áldás. Mindazonáltal ragaszkodik hozzá, hogy terhessége alatt is vegán életformát folytasson. Fokozottan oda fog figyelni a fehérjebevitelre, de állati eredetű termékeket nem fog enni. Lucy nagyon határozottan kiáll a vegánság mellett: receptes könyvet is írt arról, hogyan lehet ennek keretei között változatosan és egészségesen táplálkozni - írja a Mirror.