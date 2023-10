Élő adásban üzent Tóth Gabinak az exe, ismét apa lesz Rácz Jenő?

Szombaton kezdetét vette a Dancing with the Stars negyedik évada, ám a jelek szerint az olvasóink nem győzték kivárni, mire elindul a TV2 szuperprodukciója. Szinte a hét minden napján özönlöttek a kíváncsi olvasók a műsorról szóló cikkeinkbe. Sőt még az adás alatt is.

Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy tényleg jól hallották-e az élő adásban Ördög Nóri szavait, aki szerint Krausz Gábor a táncával üzent Tóth Gabinak.

Krausz Gábor a konyhán kívül is tud mesterit alkotni (Fotó: Szabolcs László)

Röviddel a show megkezdése előtt Radics Gigi táncpartnere osztotta meg élete eddigi legfontosabb örömhírét.

De azért a Dancingen túl is volt élet, például a Tóth Veráék házában végzett pusztításra is sokan felkapták a fejüket.

Illetve azt is sokan szerették volna megtudni, hogy valóban érkezik-e a második baba Rácz Jenőéknél.

Ha pedig már gyerekvállalás, akkor Agárdi Szilvi és a férje elmagyarázták, hogy miért nem lesznek szülők, amivel komoly vitát váltottak ki az interneten.