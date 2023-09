Megszólalt Celine Dion testvére: szörnyű fájdalmakkal küzd az énekesnő

Aggasztó híreket árult el Celine Dionról a nővére. A Grammy-díjas énekesnőnél nemrégiben diagnosztizáltak stiff-person szindrómát, egy olyan ritka idegrendszeri betegséget, amely izommerevséggel és fájdalmas görcsökkel jár, amik miatt bizonyos testrészek mozdulatlanná válhatnak.

Fotó: YouTube

Olyanok a görcsei, amiket nem lehet kordában tartani. Mint amikor éjszaka felriadunk arra, hogy a lábunk vagy a vádlink begörcsölt, csak az a különbség, hogy ő minden izmában ezt érzi

– osztotta meg a szörnyű hírt a Hello! Canada magazinnal Claudette Dion, aki szerint keveset tehetnek azért, hogy enyhítsék húga fájdalmait.

A nagybeteg énekesnő fellépéseit is kénytelen volt lemondani, így az eredetileg Budapestet is érintő turnéja is elmarad.