Ilyen nagy lány lett Young G gyermeke – cuki fotók

Young G és Mészáros Norina kislánya két és fél éves, május óta pedig már bölcsődébe jár, ahol pillangó a jele. Édesanyja most egy Instagram-posztban számolt be róla, hogy a kicsi nagyon könnyen megszokta az új környezetet, és imád bölcsibe járni – annak ellenére is, hogy a változásokat nem annyira szereti.

Fotó: Ripost

Nem szereti a változást és irtó makacs kislány, mostanság a haját nem engedi összefogni, csak a bölcsiben

– meséli a posztban Norina, aki több fotót is megosztott a kislányról.

Egy kezemen meg tudom számolni, hányszor volt beteg születése óta! Határozott, erős jellem, barátságos, de kell neki idő, amíg felszabadul. Imád énekelni és csettinteni az ujjával

– árulja el az édesanya.

A lapozható fotókat a kislányról ide kattintva tudod megnézni.