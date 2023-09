Gyermekkori álmát váltotta valóra Napsugár Anna, a siket énekesnő

Az énekes olyan hátránnyal indult el a zenei pályán, amivel, nos mondjuk ki, gyakorlatilag esélye sem volt a sikerre. Napsugár Annát sok éve diagnosztizálták SM (szklerózis multiplex) betegséggel, melynek következményeként a hallóidegei teljesen elsorvadtak és a beszédközpontja is folyamatosan károsodik. Ő mindezek ellenére is ment a gyermekkori álma után és bizony az elért sikerei őt igazolják.

Napsugár Anna, hazánk egyetlen siket énekesnője Fotó: Facebook

Hallása után a hangját is el fogja veszíteni...

A siket énekesnő orvosai már évekkel ezelőtt közölték vele, hogy a betegsége sajnos nem visszafordítható károsodásokat okozott eddig is, de a folyamat nem állt meg. Anna tisztában van vele, hogy ugyan speciális hangképzési módszerekkel elodázhatja, de nem úszhatja meg, hogy egy napon a hallása után a hangját is teljesen elveszítse. Ezért is döntött úgy, hogy amíg csak teheti, dalokat ír és énekel. Legutóbb a Fogyatékos emberek világnapjára énekelte fel a Bánk bán áriáját, ami egy bakancslistás kihívás volt a számára.

A lelkéből szólalnak meg a dalok…

„Nyolc éve járok Pitti Katalinhoz gyógyterápiás hang és beszédképzésre. Azért kezdtem el vele dolgozni, hogy valóra váltsam a gyermekkori álmomat, vagyis, hogy Simándy József után az én hangomon is felcsendüljön ez a gyönyörű ária.”

Minden erőmet össze kellett szednem ahhoz, hogy a tőlem telhető legjobb energiákat tudjam közvetíteni.

„A lelkemből szólalt meg a Hazám, hazám... és remélem, hogy ez át is jön a felvételből. Ugyanakkor nem állok meg itt. Egy közelgő koncerten élőben énekeljük el Pitti Katalinnal a Halleluja című dalomat, ami szintén egy nagy mérföldkő lesz a karrieremben” – mondta a Metropolnak Napsugár Anna, aki életküldetésének tartja, hogy amíg csak teheti, ő legyen a „siketek hangja”.

Fotó: Facebook



Falakat dönt...

„Nagyon fontos nekem, hogy megmutassam a világnak, hogy minket nem kell a hátsó sorokba rejteni, vagy takargatni csak azért, mert siketek vagyunk. Mi valóban mások vagyunk, de ugyanolyan értékesek, mint az egészséges társaink. Szeretném ledönteni a egészséges társadalom és a köztünk feszülő falak maradékát is. Az énekemmel azt hirdetem, hogy reménytelen helyzet nem létezik és magam vagyok a példa rá, hogy igazam van” – tette hozzá az énekesnő.