Simándy, az Opera szolgálóleánya! Mutatjuk videón

Simándy József első operaházi szólistafellépésének 80. évfordulóján vette fel a legendás operaénekes nevét a Magyar Állami Operaház Hajós utcai üzemháza, avagy „szolgálóleánya”, ahogyan Ókovács Szilveszter főigazgató emlegeti. A 13 szintes épület belső újraépítése az Operaház 2017-2022-es rekonstrukciójának részeként valósult meg, utómunkálatait várhatóan 2023 végéig önerőből végzi el az OPERA.

Ilyenek a kilátások a Simándy tetőteraszán – Fotó: OPERA

A most átadott Simándy épület földszintjén hatalmas portálüvegek mögött tágas előtér jött létre, helyet kapott itt a nagy tenorista fejszobra – Kelemen Kristóf alkotása – és a 80 évvel ezelőtti előadás plakátja is. Az első három emeleten a mai kor igényeinek megfelelő, modern irodai környezetet alakítottak ki az adminisztráció számára. Ide a gazdasági igazgatóság több részlege: pénzügyi és bérgazdálkodási osztály és a vagyongazdálkodás, valamint a jogi és humánpolitikai osztály egységei költöztek be. Ugyancsak felújításon estek át a színpadi műszak és a gondnokság csoportos öltözői is (több mint 240 fős kapacitás), emellett a ház az épületgépészet és a villamosság terén energetikai és hőtechnikai szempontból a napjainkban elérhető legkorszerűbb megoldásokat kínálja.

Simándy épület a Hajós utcában – Fotó: Metropol

Alagút az Operához

A Hajós utca alatt húzódó, az Operaház pincéjébe tartó közműalagút, amely a dolgozók közlekedésére is alkalmas, illetve a föld alatti raktárkapacitás ugyancsak részét jelentette az ingatlan fejlesztésének. Újdonság a 9. emeleten kialakított két szólamtanuló terem, illetve a tetőterasz, amely a 160 fős, 2016-ban a világ legjobb kórusának választott Opera Énekkar tagjai számára biztosít majd friss levegőt a hosszú próbák szüneteiben. A 10. és 11. emeleteken található az Operaház és a Simándy épület kazánháza, itt ma már korszerű gépek szolgáltatják a gázfűtést, míg a pinceszint és a 9. emelet között két vadonatúj lift is közlekedik.

Ókovács Szilveszter főigazgatót a most átadott Simándy épületnek az Operára, a Balett Intézetre és egész Budapestre csodálatos kilátást adó tetőteraszán kérdeztük, miután a az Operát a Simándyval összekötő Hajós utca alatti közműalagútból és operás arcképcsarnokból feljöttünk. Mutatjuk videón.

A Simándy épület átadási ünnepségéhez kapcsolódóan egy filmetűd is készült az OPERA saját „vállalkozásában”, önerős csapatmunkával. Ebben Ókovács Szilveszter főigazgató László Boldizsárral együtt énekli a Hazám című Máté Péter-dalt, és a klipben Simándy is megjelenik.

Ókovács Szilveszter mutatja a kilátást Závogyán Magdolnának – Fotó: Metropol

Hazám – Ókovács Szilveszterrel

A Magyar Állami Operaház Hazám című filmetűdje egyszerre eleveníti fel a 40 éve elhunyt Máté Péter hazafias dalát – amelynek maga írta a szövegét is –, az OPERA utóbbi évtizedben lezajlott fejlesztéseit, látványos előadásait. Mutatja egyúttal jelentős művészeit, turnéinak állomásait, és rendre Simándy József emléke is átsuhan a klipen – épp 80 éve énekelte első szólószerepét az Ybl palotában. A produkció a Simándy nevére keresztelendő utolsó nagy épület, a 13 szintes, 5000 négyzetméteres Hajós utcai ház átadását is felvezette.

„A swing felől érkezett nagyszerű tenoristát, László Boldizsár barátomat mint »kortársa« magam kísérem zongorán és énekelek” – tudtuk meg Ókovács Szilveszter főigazgatótól, aki – igazi csapatban gondolkodó vezetőként és művészként – hangsúlyozta: a hangfelvétel és a képi világ is az OPERA munkatársait dicséri.

5000 négyzetméteren szolgálja az Operát – Fotó: OPERA

Varrodák, próbatermek és kazánház

Az Operaház Hajós utcai művészbejárójával szemközt álló 13 szintes, csaknem 5000 négyzetméter hasznos területű épület az Operaház 1980–1984-es felújításának közvetlen előzményeként Siklós Mária tervei nyomán létesült 1979-ben. Az építészeti nívódíjjal kitüntetett, az Operaházzal alagúton is összekötött épületbe költözött ekkor az irodai adminisztráció jelentős része, a férfi-női varrodák, ide kerültek a színpadi műszak és az üzemeltetés öltözői, raktárai, itt jöttek létre az Opera Zenekarának, Énekkarának és Gyermekkarának próbatermei, valamint alakítottak ki házi színpadot – később a zenekari terem is rendpróbateremmé alakult. Ugyancsak az épületben kapott helyet az Operaház gépészetének jelentős része, így az Ybl-palotát ellátó kazánház is. Az üzemház a 2010-es évekre korszerűtlenné vált: hőtechnikai jellemzői rendkívül gyengének bizonyultak, gépészete elavult, azbeszttartalmú szigetelését feltétlen el kellett távolítani, így az intézmény saját beruházásában végzett 2016-os kartermi projektek után – az Operaház csaknem teljes körű rekonstrukciójával párhuzamosan – szükségessé vált az üzemház átfogó felújítása is.

Simándy fejszobra az épületben – Fotó: OPERA

A cigánybárótól a Bánk bánig

A 20. század legjelentősebb magyar férfi operaénekese, Simándy József még énekkari művészként, 1943. május 9-én, A cigánybáró című nagyoperett vasárnapi matinéelőadásán énekelte első operaházi szerepét az Andrássy úti Ybl-palota színpadán. A karizmatikus művészről elnevezett, az utóbbi években belülről újraépített Hajós utcai üzemház átadását órára pontosan az első fellépés jubileumához igazították: ünnepi külsőségek között, Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár, a Simándy család képviselői és Ókovács Szilveszter főigazgató jelenlétében vette fel az épület a Kossuth-díjas tenorista, Bánk bán és sok más hős emlékezetes megtestesítőjének nevét.