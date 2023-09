„Kell neki idő, amíg felszabadul”: így van most Béci bölcsis kislánya

Egy szülő számára nincs is izgalmasabb és szívfacsaróbb pillanat, mint szeretett gyermekét először oviba vagy bölcsibe vinni. Ez a függetlenedés első lépcsőfoka: már nemcsak a szülőket ismeri, hanem más felnőttekre is hallgatni fog, és a kis társai is komoly befolyással lesznek rá. Young G Béci és Norina tündéri kislánya mintha csak ma született volna meg, most pedig már bölcsibe jár! Az édesanya beszámolt róla, hogy van most a kislány.

Béci és Norina imádják a kislányukat / Fotó: Ripost

– Bölcsis már május óta és pillangó a jele. Nem volt egyszerű az első hét, de mondhatni könnyen beszokott, imád járni! Nem volt nagyétkű kislány 1-től 2 éves koráig, de ez teljesen megváltozott, amióta bölcsis.

Imádja a leveseket, főzeléket és a gyümölcsöket. Szoktam neki adni csokit, csipszet és fagyit is. Én is kaptam és nagyon jó gyerekkorom volt, tőle sem fogom megvonni a jó dolgokat! A mértékletességben hiszek! Engedek neki tévézni és tabletezni. Teljesen nem szippantja be, mert mindig programozunk és én azon az elven vagyok, ha nem tiltod és mértékkel csinálod, nem szokik rá a tiltott gyümölcsre!

Az angolt elég ügyesen elsajátítja a tablet miatt és én is próbálom tanítani. Mindennap kimegyünk a játszóra, ha az idő megfelelő hozzá. Sajnos a cumit és cumisüveget még nem hagyta el, de én is biztos tehetek róla, a cél, hogy 3 éves korára elhagyjuk, mert nagyon nem szépen állnak a fogai és azt szeretném, ha a nyugalmat, amit a cumi ad, azt anélkül is érezze.

A szobatisztasággal jól haladunk, de ha leveszem róla a pelust és úgy megyünk a játszóra, mindig történik „baleset”! De közel vagyunk. Babakocsiba már szinte csak reggelente ül, amikor bölcsibe viszem, mert akkor még fáradt. Nem szereti a változást és irtó makacs kislány, mostanság a haját nem engedi összefogni, csak a bölcsiben. Rengeteg folyadékot iszik, így ha megbetegszik, szinte 2-3 nap és kipisili a bacikat. Erős a szervezete. Hálisten egy kezemen meg tudom számolni, hányszor volt beteg születése óta! Határozott, erős jellem, barátságos, de kell neki idő, amíg felszabadul. Imád énekelni és csettinteni az ujjával. Szereti a babákat és a fókáját – írja Norina.

