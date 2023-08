Szorul a hurok Harry nyaka körül: hamarosan munkanélküli lesz a herceg

Már nem kell sokat várni, és képernyőre kerül Harry herceg régóta várt dokumentumfilmje, a Heart of Invictus, amelyben egy, a herceg által szervezett, globális eseményen vesz majd részt hat játékos, akik korábban súlyos sérülést szenvedtek el: a cél, hogy lelki támaszt és segítséget nyújtsanak nekik.

Harry herceg – Fotó: ANDREW MILLIGAN

Nemrégiben azonban történt egy nem várt esemény, amely igencsak megrémítette a rajongókat: a Netflix, miután közzétette a dokumentumfilm hivatalos előzetesét a Twitteren, nem sokkal később törölte azt. Hamarosan ugyan korrigáltak, és ismét posztolták a videót, ettől függetlenül sokakban felmerült az, hogy talán a teljes film vetítését kaszálni fogja a streaming szolgáltatás.

Netflix 'deletes' Prince Harry's documentary trailer, raising concern about releasehttps://t.co/RuTymUlob1 — Culture World (@MdAmiru87851859) August 16, 2023

Az aggodalom nem volt egészen légből kapott, hiszen a herceg és felesége, Meghan Markle népszerűsége Hollywoodban is némiképp csökkent az elmúlt időszakban. A pár legelső netflixes projektje, amely kettejük személyét állította a középpontba, kezdetben ugyan nagy sikernek bizonyult, azonban elbukta az Emmy-díj jelölést. Ugyancsak kudarcélményként fogható fel az, amikor Meghan podcastje, az Archetypes nem hozta a várt eredményt a Spotify-on, később pedig szerződést is bontottak.

Talán ennek a legújabb dokumentumfilmnek a sikere segít némileg helyreállítani a sokat kritizált hercegi párnak a megítélését: már csak azért is, mert maga Harry ezúttal nem magát állítja a középpontba, csupán szervezőként lesz jelen. A projektről a herceg azt nyilatkozta, hogy a gyógyulásra szeretné ebben a legnagyobb hangsúlyt fektetni.

Nem arra szeretnénk összpontosítani, hogy mi okozta ezeknek az embereknek a sérülését, hanem magára a felépülés folyamatára, és arra, miként válhatnak ismét a közösség részévé

– mondta el a herceg a film előzetesében a Mirror beszámolója szerint.