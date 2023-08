Köllő Babett megható ajándékot kapott lányától

Köllő Babettről mindig is tudható volt, hogy kimondhatatlanul büszke egyetlen gyerekére – aki már a 13. életévét is betöltötte –, és leírhatatlanul szereti őt. Ez a TV2 Vigyázat, gyerekkel vagyok! című sikerműsorában is világosan látható volt a nézők számára is, akik itt kaptak nagyobb ízelítőt a kettejük közti szoros kapocsból.

Fotó: Máté Krisztián

Milla ezúttal is kimutatta édesanyja iránt érzett hatalmas szeretetét, ugyanis egy kis meglepetéssel készült neki, hogy feldobja a napját, mikor a napi hajtás után kimerülten ér haza.

Ezzel várta haza Babettet a lánya (Fotó: Instagram / Köllő Babett)

„Milla naponta csinál ilyet. Gyakorlatilag naponta vár engem, és közben meglepetést készít nekem. Ő amúgy is mindig szeret foglalatoskodni valamivel, ilyen kézműves dolgokat csinálni. Aztán most már rászokott a sütés-főzésre is, mondjuk ez ebből a képből pont nem látszik. Egy igazi kis szeretetbomba, szeret adni”

– mesélte lánya legújabb meglepetése kapcsán a Sztárban Sztár leszek! mestere.

„Vele nem lehet nem jól kijönni, mert olyan jó lélek. Nagy áldás nekem, hogy ő ilyen, ezt egy fantasztikus csodának gondolom. Mondjuk én is jó gyerek voltam, ha a szüleimet megkérdeznéd, akkor valószínűleg ők azt mondanák, hogy mindenkinek ilyen gyereket kívánnának, mint amilyen én voltam, és valószínűleg én is ilyet kaptam. Mindig mindenki meglepődik rajta, például ha valahova bemegy, hangosan köszön, mindent udvariasan megköszön, mindent elkér. Néha én is meglepődök rajta”

– büszkélkedett Köllő Babett, akit egy aranyos bögrében felszolgált kakaó és egy kis süti várt otthon a hosszú forgatást követően.