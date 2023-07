Fontos részletet kotyogott ki Köllő Babett a Sztárban sztár leszek! új szériájáról

Köllő Babett idén már harmadik alkalommal foglalja el a Mesterek székét a Sztárban sztár leszek!-ben. A műsor negyedik évada kerül ősszel a TV2 képernyőjére, melyben Köllő Babett ruhakölteményei mint eddig mindig, most is jó beszédtémát adhatnak a nézőknek és az újságoknak is. A színésznő rendkívül merész darabokat is szívesen bevállal, melyek egytől egyig Kiss Márk divattervező alkotásai. Hol a dekoltázsa, hol a hosszú lábai, minden alkalommal más testrésze kerül a középpontba.

Babett hosszú lábai is gyakran kerülnek a középpontba – Fotó: Keller Mátyás

Már a középdöntőt forgatják

Egy hónappal ezelőtt ért véget a Sztárban sztár leszek! vadonatúj évadának a forgatása, most pedig már a középdöntőn forognak a kamerák. A stáb gőzerővel dolgozik, hogy kiválasszák az ősszel induló tehetségkutató szereplőit. Köllő Babett idén is meseszép ruhakölteményekben fog vasárnaponként az élős show-k alkalmával helyet foglalni a székében, azonban mindig csak az adott napon leplezik le a szettjét. Babszi most sem árult el előre semmit, viszont az büszkén mutatta meg, a jelenlegi forgatásokra milyen ruha készült számára.



Nem tartja meg a ruhakölteményeket

Babett tavaly ősszel a Borsnak engedett betekintést a kulisszatitkokba, vagyis abba a munkafolyamatba, ahogy megszületnek és elkészülnek a csodás ruhadarabjai.

„Minden darabról rajz készül, és a terveket velem is megosztja Márk.”

Nem szólok bele, a színházban is kapok jelmezt, ott sem kérdőjelezem meg a tervezőt.

„Jellemzően péntekenként megyek ruhapróbára a TV2-be, de ilyenkor még szinte negyedkész állapotában van, akkor és ott igazítják rám, de már pontosan látjuk, milyen lesz a végeredmény. Legközelebb vasárnap, az élő adás napján öltöm magamra” – mesélte a lapnak a színésznő, aki arról is lerántotta a leplet, mi lesz a ruhák sorsa, miután „ellátta” a feladatát.

Nem tartom meg őket. Több mint egymillióan nézik az adást, nem tudnám máshova fölvenni egyiket sem.

„Hogy otthon a szekrényben álljon, kár lenne értük. Márknál maradnak, és új ideiglenes gazdára lelnek egy-egy fotózás alkalmával. Nem egy ruhámat láttam már Palvin Barbin, Vasvári Vivin, sőt még Tolvai Renin is. Jó érzéssel tölt el és menő, ha különböző helyeken bukkannak föl” – mesélte Babett.

Talán ez a Barbie babára emlékeztető szett volt a legmegosztóbb a közönség körében – Fotó: Máté Krisztián