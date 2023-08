Király Linda amerikai példaképének dalát énekli szombaton

Whitney Houston egy olyan énekesnő, olyan legenda, akit ha akarnánk sem tudnánk elfelejteni. Igazán különleges hangja belénk égett, tavaly, 2022-ben volt halálának 10. évfordulója, ez alkalomból egy életrajzi film is készült róla I Wanna Dance with Somebody – A Whitney Houston-film címmel. Király Linda viszont nemcsak egyszerű rajongó, neki személyes kapcsolata is volt példaképével.

Fotó: Frederic REGLAIN / Getty Images

„Biztos vagyok benne, hogy énekesnőként nem vagyok egyedül azzal, hogy Whitney volt a példaképem” – állapította meg teljes bizonyossággal a kétlaki énekesnő

Nála egy hangban benne volt minden érzelem, úgy adta elő. Csoda volt minden hang, amit kieresztett

– fogalmazta meg véleményét Linda, akinek amerikai karrierje miatt volt lehetősége találkozni példaképével.

„A példaképemet látni mindent felülmúlt”

„Az Amerikai Universal Kiadóval írtam alá egy szerződést, kiküldtek Los Angelesbe, számos producerrel dolgozni. Egy barátnőm egy hotel bárjában dolgozott, abban a hotelben, ahol sajnos Whitney később meghalt. Felhívott, hogy ha végeztem a kiadónál, menjek be a bárba, aztán ha ő is végez a munkával, elmegyünk vacsizni. Már záróra volt, vártam, hogy összepakoljon a barátnőm, amikor egyszer csak belépett Whitney. Nagyon szerencsés vagyok, a mai napig csipkedem magam, hogy kikkel dolgoztam együtt, de a példaképemet látni mindent felülmúlt. Bejött a bárba, és lefagytam. A barátnőm odarohant hozzá, elkezdtek beszélgetni, aztán integetett Whitney, hogy menjek oda. Azt hittem összeesem, remegő térdekkel odamentem, megfogta a kezemet, leültetett maga mellé és elkezdtünk beszélgetni. Elmondta, hogy látta a Universalban a falon a fotómat, és felismert, tudta, hogy én vagyok a New York-i magyar lány, tudott rólam dolgokat.”

Fotó: Király Linda

Beszélgettünk arról, hogy ebben a szakmában a legfontosabb az, hogy család legyen körülötted, és hogy senkiben nem bízhatsz

– emlékezett vissza Linda, aki most augusztus 12-én, szombaton 18:45-kor, a Duna Tv műsorán igazán különleges produkcióra készül a SzerencseSzombatban.

Ilyen még sosem volt

Linda arra biztat mindenkit, hogy nézzék a szombati adást, mert ilyen különleges, egyedi és ünnepélyes alkalom még sosem volt a történetében.

„Látványban hatalmas lesz a műsor, az biztos. Whitney számomra azért volt igazán különleges, mert arra inspirálta az embereket, hogy találják meg a saját hangjukat. Így ez a produkció nagyon fontos helyet tölt be már most a szívemben” – tette hozzá Linda.