Kiderült, mit eszik Katalin hercegné, ettől van bomba formában!

Katalin hercegné korábban már elárulta, hogy nem mindig van ideje sportolni, de gyerekei ilyenkor is gondoskodnak róla, hogy mindennap eleget mozogjon. Most az is kiderült, hogy miket eszik az irigylésre méltóan csinos hercegné.

A hercegné mindig csodásan néz ki – Fotó: AFP

A hírek szerint Katalin reggelente turmixot fogyaszt, amelyekből nem spórolja ki a zöldségeket, és hozzáad olyan étrend-kiegészítőt is, mint például a spirulina por. Előszeretettel fogyaszt matcateát is a kiemelkedően magas antioxidáns-tartalma miatt. Étrendjében vélhetően a legfőbb szerepet a mértékletesség játssza, szereti ugyanis a házias ételeket, és jól is főz. A sült csirke Vilmos egyik kedvenc vacsorája, így ez gyakran kerül az asztalukra. A szülinapokra tortát is süt, tehát édességet is fogyaszt, a kulcs azonban itt is a mennyiség. Az is kiderült, hogy a hercegi pár nagy szusirajongó.

Katalin a maga részéről a fűszeres ételeket kedveli. A bennfentesek azt is tudni vélik, hogy a mandulatejért például nem rajong.