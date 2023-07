Intim helyzetben kapták le Szabó Zsófit és a házas magyar színészt

Szabó Zsófi bizony bármit csinál, arról születni fog egy poszt az internet legtávolibb szegletén is. A minap is ez történt, ugyanis a műsorvezető egy játékos kvízműsorban szerepelt, és egy olyan feladatot kellett végrehajtania, amihez felhasználta Németh Kristófot is. Annyit előjáróban elmondhatunk, hogy a színészre sokan irigykednek a történtek miatt, de ne szaladjunk ennyire előre!

Szabó Zsófi meglehetősen közel került Németh Kristófhoz Fotó: Szabolcs László

Szabó Zsófit számtalan férfivel boronálták már össze, és nyilvánvaló volt, hogy a legutóbbi akciója után is erről fognak suttogni az emberek. A Redditen például felreppent a pletyka, hogy a csinos híresség túl sokat engedett meg magának a kamerák előtt, ráadásul egy nős férfivel szemben, s egyből el is kezdtek kombinálni. Holott semmi ilyenről nincs szó, itt minden a játék hevében történt. De, hogy mi is zajlott pontosan a kamerák előtt? Mondjuk máris!

Történt, hogy Zsófi egyik pillanatról a másikra Kristóf ölébe pattant, és olyan szorosan húzta magához, amennyire csak lehetett. Ezt a körülöttük lévő emberek nagy kacagással fogadták, ahogy a színész is, aki talán még élvezte is a helyzetet. Az már más kérdés, hogy vajon a felesége mit szólt ehhez a látványhoz, de talán már mindenki számára érthető lehet, miért irigyli most annyi férfi Németh Kristófot. Viszont, hogy rátegyünk még egy lapáttal a dologra, mutatjuk fotókon a pikáns pillanatot!

Javasoljuk, hogy a második képet alaposan vizsgáld meg, hiszen ritkán láthatod ilyen pózban a gyönyörű műsorvezetőt!

Láthatóan jól szórakoztak a sztárok Fotó: Reddit