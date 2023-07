Rejtélyes üzenet: Így vallottak szerelmet az ismert magyar politikusnak

Igencsak meglepő élményben volt része péntek este Schmuck Andornak, akiről köztudott, hogy két válása ellenére is a szebbik nem egyik legnagyobb tisztelője, és szentül hiszi, hogy Ámor nyila hamarosan ismét eltalálja.

Schmuck továbbra is hisz a szerelemben (Fotó: Schmuck Andor)

A politikus, aki a napokban megvált jellegzetes szakállától és már arcszőrzet nélkül hódít, péntek este a Budapest Parkban tűnt fel, hogy egy kicsit kieressze a gőzt. A lányok valósággal megrohamozták, sorra készültek a szelfik, ám arra még ő sem számított, hogy egy Eszter nevű hölgy a kivetítőn keresztül vallja be neki, hogy menthetetlenül beleszeretett.

Fotó: Schmuck Andor

„Nem tagadom, nagyon jólesett ez a kis vallomás egy olyan rendezvényen, ahol én voltam a legidősebb. Nem tudom, ki lehet ez a rejtélyes Eszter, de bátor dolog tőle, hogy így felvállalta az érzéseit. El is gondolkodtam, hogy vajon hirtelen felindulásból tette-e mindezt, a koncert hevében, vagy valóban igazak az érzései. Mindenesetre, ha komolyan gondolja, hogy szeretne közelebbről is megismerni, akkor én nem vagyok ellenére, bízom benne, hogy megtalál. Remélem tudja, hol keressen” – nevetett a telefonban Schmuck, akinek nemrég egy jósnő is azt prognosztizálta, hogy megtalálja azt a nőt, akire egész életében vágyott.

Könyvet ír a Tinder randijairól

A politikus addig sem tétlenkedik, amíg szíve hölgye nem kopogtat az ajtaján! Nemrég ugyanis azt vette a fejébe, hogy Tinder Tündérek címmel kiad egy őszinte könyvet, ami egy csokorba gyűjti a társkeresős próbálkozásait. A hír hallatán több nő is összerezzent, de Andor mindenkit megnyugtatott, név szerint ugyanis egyik korábbi randipartnere sem lesz megemlítve, így mindenki fellélegezhet, akit a politikus közelebbről is ismer.