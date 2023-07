Nem hiszed el, kik lepték meg a lábadozó Marics Petit – Fotók!

Mint ismert, Marics Peti súlyos sérülést szenvedett nemrégiben egyik Budapest parkos fellépése során. Az énekes rosszul lépett a színpadon, és eltörte a bokáját.

Barátai meglátogatták a lábadozó Marics Petit – Fotó: Flajsz Péter

Marics Peti azóta már fekvőgipszben, az otthonában lábadozik, hamarosan pedig a rehabilitációját is megkezdi, amely néhány hétig fog majd tartani. A sztárt pedig most Valkusz Milán és a barátai is meglátogatták, hogy a támogatásukról biztosítsák a bokatörést szenvedett énekest. A látogatásról, ahol többek között Kabát Peti is ott volt, Curtis osztott meg fotókat az Instagram-oldalán.

Meglátogattuk Petit, vittünk is, kaptunk is ajándékot. Hamarosan kezdi a rehabilitációt, nyár végére pedig ismét pályán lesz majd

– írta a bejegyzéshez a rapper.