Leírhatatlan fájdalom: Meghalt Pécsi Ildikó jó barátja

Rendkívül szomorú hírt jelentett be szombat reggel a Gödöllőn működő Pécsi Ildikó Színtársulat, ami a legendás színésznő 2020-ban történt halála után jött létre, a tagjai pedig mindent megtesznek azért, hogy méltó emléket állítsanak Pécsi emlékének.

Elhunyt Pécsi Ildikó egyik legjobb barátja (Fotó: pixabay.com)

A társulatnak sajnos már eggyel kevesebb tagja van.

Az egyik alapító tag, Neumann Nándor, aki nagyon közeli barátságban állt Pécsi Ildikóval, szombat reggelre, méltósággal viselt, hosszú betegség után örökre lehunyta a szemét.

„Nándit nagyon régóta ismerem, fantasztikus ember volt. Sajnos csak hetvenöt év adatott meg neki. Hosszú évekkel ezelőtt még szavaltak is együtt Pécsi Ildikóval, nagyon jóban voltak, szociális otthonokban is léptek fel közösen. Így nem is volt kérdés, hogy Nándi lesz a Pécsi Ildikó Színtársulat egyik alapító tagja, még nekem is volt szerencsém vele egy darabban szerepelni. Sajnos egy ideje már betegeskedett, a szervezetét megtámadta a gyilkos kór, de ő még azok közé az igazi úriemberek közé tartozott, akik ebben a rohanó világban is az eleganciát, a jómodort képviselték. Mintha a régi korokból jött volna vissza hozzánk, nem is igazán akarta tudomásul venni ezt a rohanó, túlzottan felgyorsult világot” - emlékezett meg Nándorról L. Péterfi Csaba, aki Pécsi Ildikó fogadott fia és legfőbb bizalmasa volt egészen a színésznő haláláig, és könyvet is írt Ildikó roppant kalandos életéről.

