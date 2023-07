Kevin Spacey könnyes szemmel hallgatta végig, hogy a bíró felmenti minden vádpont alól – Videó!

12 vádpontban mentették fel a szexuális zaklatással megvádolt színészt. Korábban 4 férfi is feljelentette Kevin Spaceyt különböző mértékű zaklatásokkal. Most azonban a londoni bíróság minden vádat ejtett az Oscar-díjas színésszel szemben. Kevin Spacey a bíróságon könnyes szemmel hallgatta az ítélethirdetést.

A sztár elérzékenyült a bíróságon Fotó: Getty Images

Ezzel egy több éve tartó boszorkányüldözés ért véget a színésszel szemben. Június végén kezdődött a színész 4 hetes bírósági tárgyalása, ahova önbizalomdúsan érkezett a sztár, a rajongókkal is közösen fotózkodott, mosolygott az utcán is. Az Edition írt arról is, hogy miután örömkönnyekkel a szemében fogadta a döntést, a bíróság épülete előtt röviden nyilatkozott az újságíróknak is Kevin Spacey.

Azt hiszem, hogy sokan megértitek, hogy sok mindent fel kell dolgoznom a ma történtek után. De elszeretném mondani, hogy rendkívül hálás vagyok az esküdtszéknek, amiért időt szántak arra, hogy minden bizonyítékot és tényt alaposan megvizsgáljanak, mielőtt döntésre jutnak. Én alázatosan fogadtam a mai döntést

– zárta sorait a boldog színész.