Ezt a magyar szokást tette világhírűvé Palvin Barbi

Ahogyan arról már a Metropol is beszámolt, Palvin Barbi kimondta a boldogító igent. Újdonsült férje a világhírű színész, Dylan Sprouse, akit számos filmből ismerhetnek a magyarok: egy ideig ő alakította a Jóbarátok Benjét, ő volt a kisfiú az Apafejben (ezeket a szerepeket ketten játszották egypetéjű ikertestvérével), majd a Disney nagy sikerű Zack és Cody élete című sorozatában is főszereplő volt. Legújabb filmje pedig a Gyönyörű sorscsapás, amelyben a szexi bokszoló főszerepét játssza.

Palvin Barbi magyarországi esküvője tökéletesre sikerült, és a Metropolon már számos képet mutattunk is a nagy eseményről. A világhírű modellünk nagyon büszke magyar származására, és ezt rendszeresen hangoztatja is. Egy időben például magyar nyelvleckéket adott, az pedig különösen fontos volt számára, hogy az egyházi esküvője hazánkban legyen.

Nekünk, magyaroknak számos népi szokásunk van az esküvőkkel kapcsolatban, Barbi pedig ezeket mindig szem előtt tartotta. Hagyomány például, hogy a menyasszony éjfél után új asszonnyá válik, azaz menyecske lesz, és piros ruhában lejti el első táncát. Ahogyan arról a Bors is beszámolt, Barbi gyönyörű menyecske volt, és álomszép ruhát varratott magának:

Barbi nemrég a Vogue-nak adott egy interjút, amelyben a magyarországi esküvőjéről mesélt, ebben pedig beszámolt a menyecske szokásról is. Ez olyannyira magyar, hogy nem is fordította le, egyszerűen magyarul hagyta a szót, így már az egész világ ismeri ezt a gyönyörű szokásunkat is a sok közül.