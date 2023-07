Te jó ég, fogadjunk, hogy rá sem ismernél az Egy rém rendes család Bud Bundyjára!

Aligha kell bemutatni bárkinek is az igencsak szerencsétlen, ám ennek ellenére – vagy épp ezért? – szerethető Bundy-famíliát az Egy rém rendes család című vígjátéksorozatból. A széria tömegeket szegezett a képernyők elé nem csak az Egyesült Államokban, de kis hazánkban is, ahol az 1990-es évek végétől kezdték el adni az epizódokat. A sorozat egyik igencsak emlékezetes karaktere az aprócska termetű Bud Bundy volt, David Faustino alakításában.

Nos, az 1974-es születésű Faustinónak nem az Egy rém rendes család volt az első, és nem is az utolsó sorozata, ám kétségtelen, hogy ez volt a legjelentősebb szerepe. Azóta egyébként forgatókönyvíróként és énekesként is kipróbálta magát, emellett láthattuk például a Modern családban, az X-Aktákban, vagy épp a Dr. Csontban is. Persze leghíresebb szerepe óta jó pár év eltelt, így sokakat meglephet, hogy néz ki manapság, hiszen a legtöbben még gyerekként, illetve fiatal felnőttként emlékeznek rá.

Nos, ma már 49 éves, elvált, és két gyermek édesapja. Friss fotója pedig alább látható: