Ábrahám Edit úgy véli, eladta az arcát

A Palikék Világa by Manna YouTube-on futó műsorában ezúttal Ábrahám Edit vendégeskedett. Palik László arról kérdezte a színésznőt, hogy mi az oka annak, hogy az utóbbi időben eltűnt, nem volt látható a média különböző felületein, nem szerepelt a tévében, és cikkek sem születtek róla. A színésznő elmondta eltűnésének okát, illetve beszélt a válásáról is.

Fotó: RTL Klub

Elmondta, hogy a legutolsó projektje, amin sokat dolgozott, az a fogyás volt: „Bekapkodtam a kapszulát, de ez nem elég. Feleannyit kell enni, és dupla annyit mozogni.” Emellett és a színészkedés mellett elkezdett asztrológiát tanulni, időnként szinkronizál, unokázik.

„A legeslegfontosabb az unokám, akivel nagyon sok időt eltöltök” – mondta a népszerű színésznő. Majd kitért arra is, hogy hiába volt 23 évig egy napi sorozatban, még sincs a legfoglalkoztatottabb színészek között.

„Eladtam az arcomat” – mondta arra értve, hogy a mai napig Berényi Klaudia karakterével azonosítják, ami nem épp jó színben tünteti fel őt. De a legendás magyar sorozatnak természetesen megvan a pozitív oldala is, méghozzá az, hogy Editnek ez hozta meg az ismertséget, annak ellenére, hogy már előtte is játszott színdarabokban több színházban is. Első férje, Andorai Péter színész teljes mértékben támogatta Klaudia szerepében, Edit úgy nyilatkozott, hogy ha újra felkérnék, akkor újra igent mondana. Majd áttértek a válás témájára.

A két válása egymás ellentétjei voltak

„Szépen váltunk el, különösen azért, mert kicsi volt a fiunk, és mindenképpen azt akartam, hogy ne érezze ezt meg” – mondta Andorai Péterrel való válásukról. Ám a második, Horvai Mátyással kötött, 23 évnyi házasságának nem lett ilyen szép vége:

Bejelentette, hogy ő szerelmes, és jövő héten elköltözik, akkor mintha kihúzták volna a talajt a lábam alól. Egy évig pszichológushoz jártam emiatt.

A válásai után most is egyedül van, de nyitott lenne egy új kapcsolatra, házasságra, ha az élet úgy hozná, de nem keresi a szerelmet. Hagyja, hogy megtörténjenek a dolgok maguktól.