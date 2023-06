Király Linda legendás zenészek előtt énekelt Londonban

Király Linda rengeteget dolgozik külföldi produkciókon, bejelentésével mindenkit felvillanyozott. Instagram posztban tudósított arról, hogy a londoni Palladium színház színpadán énekelt egy Tina Turner megemlékezés keretein belül, több zenész csillaggal együtt. A Metropol munkatársai megkeresték az énekesnőt, aki szívesen beszámolt karrierje egyik meghatározó pillanatáról.

Király Linda zenész legendák előtt énekelhetett - Fotó: Nemzeti Sport

A telefonhívás

Király Linda élete olyan fordulatot vett, amiről eddig álmodni sem mert. Olykor egy telefonhívás választ el minket egy nagy lehetőségtől.

– Az elmúlt fél évben négy-öt alkalommal voltam munkaügyben Amerikában. Egyszer Usher producerével dolgoztunk egy számon, miután hazaértem, kaptam egy telefonhívást, hogy szeretnék, ha elmennék Londonba egy James Burton és barátai koncertre, amin szeretnének megemlékezni Tina Turner-ről. Ennek a keretein belül kértek fel énekelni. Ez két nappal a műsor előtt volt, szóval már másnap a repülőgépen ültem és szöveget tanultam – mondta a sokak által csak magyar Beyoncé-nak nevezett híresség.

Legenda a lelátón

Linda sietve Londonba repült, ahová édesapja: Király Tamás is elkísérte. A főpróbán az énekesnek leesett az álla attól, hogy ki lépett be a terembe...

– Apa a nézőtéren ült, amíg én a színpadon próbáltam. Brian May, a legendás Queen zenekar gitárosa besétált a próbára és apa mellé ült le. Először nem is tudtam hova tenni, annyira meglepődtem. A fellépés alatt többek között olyan legendákkal állhattam egy színpadon, mint James Burton, a legendás Elvis Presley egykori gitárosa és dalszerzője, valamint Ronnie Wood, aki a Rolling Stones gitárosa is volt – mesélte Linda, aki sok bókot bezsebelt a hangjáért.

A karrier az első

Az elmúlt fél évben Linda egy percet sem hezitált, hogy megragadja a karrierjében adódó lehetőségeket, úgy tűnik, elérkezett az aratás ideje.

– Őszintén szólva annyi dolog indult most el, hogy én magam sem hiszem el néha. Nagyon nyitott vagyok, de most a fókusz a karrieremen van. Úgy hiszem, hogy mindennek eljön a maga ideje – zárta le a művésznő, aki most élvezi, hogy négy év után újra összegyűlhetett a családja teljes létszámban.