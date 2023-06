Elképesztő helyen járt a Sztárban Sztár győztese – videó

Történelmet írt áprilisban Gubik Petra, ő lett a Sztárban Sztár eddigi kilenc évadának az első női győztese. A tehetséges színésznő addig is nagyon sokat dolgozott, de azóta még több felkérést kap. Így végtelenül boldog volt, hogy pár nap nyaralásra mégis időt tudott szakítani és elutazott a mesés Törökországba.

Gubik Petra manapság hazánk egyik legfelkapottabb színésznője, egyszerre több darabban, több színházban játszik. S bár a teátrumok hamarosan a nyári szünetre leállnak, de a szeptemberi premiekre már gőzerővel készülnek.

"Törökország csodálatos volt! Az utat már egy éve terveztük a családdal, ami azért is volt fantasztikus, mert így együtt, hogy anyukám és apukám is velünk van, még nem repültünk együtt – mesélte Gubik Petra a TV2 Mokkában. - Tudtam, ha erre nem szakítok időt, azt nagyon bánnám, mert lehet, hogy csak egy ilyen egyszeri alkalom. Bejártunk Isztambult és Ankarát, nagyon sok olyan helyen jártunk, ami történelmileg is nagyon fontos, nem csak gyönyörű! Meglepő volt, hogy mindenhol olyan barátsággal fogadtak, annyira szeretik a magyarokat. Egyébként érdekesség, hogy kint az angollal nem sokra mentem, de szerencsére a sógornőm tökéletesen beszéli a nyelvet, így mindenhová bejutottunk, fantasztikus élmény volt az egész utazás a családdal, még Petrában is jártunk!"





Julia Roberts bőrébe is belebújik

A legendás Pretty Woman, azaz a Micsoda nő hollywoodi kasszasikerből készült musicalben a világhírű színésznő karakterét alakítja nemsokára Gubik Petra, gőzerővel zajlanak a próbák.

Ezerrel próbálunk a Madách Színházban, nagyon jó kis produkció lesz. Mindenki biztosan a filmre koncentrál, de megnyugtatok mindenkit, minden ikonikus jelenet benne lesz. Bryan Adams írta a zenét, szuperek a dalok is, jaj, nagyon várom a bemutatót, ami itthon ősbemutató lesz. Biztos vagyok benne, hogy sikerdarab lesz!